Snapshot Ένας 74χρονος ψαράς που αγνοούνταν στα Χανιά εντοπίστηκε σώος να κρατιέται από μια σανίδα στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά.

Το σκάφος στο οποίο επέβαινε αναποδογύρισε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μετά την αναχώρησή του από το λιμανάκι της Νέας Χώρας.

Ο ψαράς μεταφέρθηκε στη στεριά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων για παροχή πρώτων βοηθειών. Snapshot powered by AI

Σώος εντοπίστηκε ένας 74χρονος ψαράς που αγνοούνταν στα Χανιά και αναζητούνταν από το Λιμενικό Σώμα.

Ο 74χρονος σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εντοπίστηκε από Πλωτό Σκάφος του Λιμενικού Σωμάτος στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) να κρατιέται από μία σανίδα.

Νωρίτερα σήμερα, ο ψαράς αναχώρησε από το λιμανάκι της Νέας Χώρας όταν το σκάφος, στο οποίο επέβαινε, αναποδογύρισε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μετά τον εντοπισμό του, ο ψαράς μεταφέρθηκε στη στεριά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στις έρευνες που έγιναν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, συμμετείχε ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί ανατολικοί άνεμοι

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