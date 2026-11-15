Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό Κόλπο - Διασώθηκε από το Λιμενικό

Snapshot Μια 45χρονη γυναίκα έπεσε στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης οργάνωσε άμεσα επιχείρηση διάσωσης με περιπολικό σκάφος και σωσίβιο.

Η γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» για ιατρική παρακολούθηση.

Η πτώση της αποδόθηκε σε απώλεια ισορροπίας σύμφωνα με τη δήλωσή της.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου έπεσε το μεσημέρι μια 45χρονη γυναίκα, ενώ κινούνταν μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα στήθηκε επιχείρηση από ξηράς και περιπολικό σκάφος, όπου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η γυναίκα από τη θάλασσα με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με δήλωση της η πτώση της στη θάλασσα οφειλόταν σε απώλεια της ισορροπίας της.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.