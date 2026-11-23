Snapshot Ένας 32χρονος άνδρας στη Σκιάθο συνελήφθη επειδή περιφερόταν γυμνός στο κέντρο του νησιού.

Ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης κατά το περιστατικό.

Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το περιστατικό συνέβη βραδινές ώρες Κυριακής και προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει δύσκολη προσωπική περίοδο λόγω διάστασης με τη σύζυγό του, που επιβαρύνει την ψυχολογική του κατάσταση. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση και έκπληξη προκάλεσε στο κέντρο της Σκιάθου ένα ασυνήθιστο περιστατικό, όταν ένας 32χρονος άνδρας, ευρισκόμενος σύμφωνα με πληροφορίες σε κατάσταση μέθης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, έβγαλε τα ρούχα του και άρχισε να κυκλοφορεί γυμνός σε δημόσιο χώρο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η εικόνα αυτή προκάλεσε την αντίδραση πολιτών, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να επεμβαίνουν και να προχωρούν στη σύλληψή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο του νησιού βραδινές ώρες της Κυριακής (22/11), προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα.

Ο 32χρονος παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Πίσω από το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υπάρχει και μια δύσκολη προσωπική περίοδος που περνά ο άνδρας. Όπως τόνισε ο ίδιος βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του, γεγονός που φέρεται να έχει επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογική του κατάσταση.

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