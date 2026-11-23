Snapshot Πέντε Σλοβάκοι ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή στην Αγία Παρασκευή, Δήμος Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου.

Τέσσερις άνδρες ηλικίας 31, 32 και δύο 39 ετών φέρονται να επιτέθηκαν σε 34χρονο ομοεθνή τους.

Ο 34χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 02:00 σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.

Οι συνθήκες και τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/11) στην Αγία Παρασκευή, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου, όταν πέντε υπήκοοι Σλοβακίας ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 34χρονος.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 02:00, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του neakriti.gr, τέσσερις άνδρες, ηλικίας 39, 31, 32 και 39 ετών, φέρονται να επιτέθηκαν σε έναν 34χρονο συμπατριώτη τους, προκαλώντας του τραυματισμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια που πυροδότησαν το επεισόδιο.