Κρήτη: Άγρια συμπλοκή μεταξύ πέντε Σλοβάκων - Τραυματίστηκε 34χρονος
Τέσσερις άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν σε 34χρονο ομοεθνή τους
Snapshot
- Πέντε Σλοβάκοι ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή στην Αγία Παρασκευή, Δήμος Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου.
- Τέσσερις άνδρες ηλικίας 31, 32 και δύο 39 ετών φέρονται να επιτέθηκαν σε 34χρονο ομοεθνή τους.
- Ο 34χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
- Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 02:00 σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.
- Οι συνθήκες και τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/11) στην Αγία Παρασκευή, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου, όταν πέντε υπήκοοι Σλοβακίας ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 34χρονος.
Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 02:00, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του neakriti.gr, τέσσερις άνδρες, ηλικίας 39, 31, 32 και 39 ετών, φέρονται να επιτέθηκαν σε έναν 34χρονο συμπατριώτη τους, προκαλώντας του τραυματισμό.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια που πυροδότησαν το επεισόδιο.