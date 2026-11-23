Τον κίνδυνο να χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ιστορική ευκαιρία στη μάχη κατά του τσιγάρου, επισημαίνουν επιστήμονες, με αφορμή την κατεύθυνση που έχει πάρει η σχεδιαζόμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού (TPD3) και την Οδηγία για τη Διαφήμιση Προϊόντων Καπνού (TAD).

Ειδικοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν τη διάσταση μεταξύ των επιστημονικών δεδομένων και των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ενώ αναδεικνύουν την υιοθέτηση λανθασμένων ισχυρισμών για τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού, από ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Αναλυτική συζήτηση έγινε στη διαδικτυακή συνεδρία που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και τη Μείωση της Βλάβης (SCOHRE) με τίτλο «Νομοθετική Ρύθμιση Βασισμένη σε Επιστημονικά Δεδομένα: Ενσωμάτωση της Επιστήμης και της Δημόσιας Διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Πολιτική», την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Με συντονιστή τον Δρα. Κωνσταντίνο Φαρσαλινό, MD, MPH, Ανώτερο Ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ελλάδα), στη συζήτηση συμμετείχαν ο Clive Bates, Διευθυντής της Counterfactual Consulting Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), ο Καθηγητής David Sweanor, J.D., από το Πανεπιστήμιο της Οτάβα (Καναδάς), και ο Δρ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ψυχίατρος και πρώην Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ελλάδα).

Tα σφάλματα της νομοθεσίας συνεπάγονται σοβαρότατο ανθρώπινο και δημοσιονομικό κόστος, υποστήριξαν οι ομιλητές, επισημαίνοντας ότι το 24% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να καπνίζει και 700.000 θάνατοι που συνδέονται με το κάπνισμα, σημειώνονται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την ΕΕ (περίπου το ένα δέκατο του συνόλου των θανάτων παγκοσμίως). Τα πιθανά μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν την ίση μεταχείριση όλων των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, καθολικές ή μονομερείς απαγορεύσεις στα σακουλάκια νικοτίνης, αυστηρότερα ανώτατα όρια νικοτίνης, απαγορεύσεις γεύσεων κατά το πρότυπο της Ολλανδίας, απαγορεύσεις διασυνοριακών πωλήσεων, καθώς και ένα περιοριστικό καθεστώς έγκρισης πριν από τη διάθεση στην αγορά. Πάντως, οι σχεδιαζόμενες αναθεωρήσεις της Οδηγίας για τα TPD3 και TAD συναντούν σημαντικές θεσμικές αντιδράσεις: χαρακτηριστικό είναι ότι η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου (Regulatory Scrutiny Board – RSB) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε αρνητική γνώμη επί αναφοράς για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, πάνω στην οποία στηρίζονται οι αναθεωρήσεις. Οι ενστάσεις φέρεται να αφορούν την αναλογικότητα των προτεινόμενων μέτρων, τις φορολογικές τους επιπτώσεις και τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνέπειές τους.

«Δώρο στο εμπόριο τσιγάρων»

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Clive Bates, πρώην διευθυντής του βρετανικού οργανισμού Action on Smoking and Health (ASH). Υπενθύμισε ότι ήδη με την Οδηγία του 2014 (TPD2) τα προϊόντα νικοτίνης υπόκεινται σε εκτεταμένους κανόνες για τα όρια νικοτίνης, τα μεγέθη των φιαλιδίων, την επισήμανση, τις προειδοποιήσεις, τα συστατικά, τις συσκευασίες ασφαλείας για παιδιά και τη διαφήμιση. Επομένως, εύλογη θα ήταν μια μετεξέλιξη αυτής της οδηγίας, κατά την άποψή του. Αντίθετα, οι προτάσεις που εξετάζονται για την TPD3 απειλούν να εξαλείψουν τις εναλλακτικές επιλογές χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο.

Ο κ. Bates αναφέρθηκε στην επιστολή του Οκτωβρίου, οκτώ κρατών-μελών, που ζητά «πάγωμα» της αγοράς για τα καινοτόμα προϊόντα νικοτίνης, χαρακτηρίζοντάς την «δώρο στο εμπόριο τσιγάρων». Αμφισβήτησε επίσης τις δημόσιες δηλώσεις του Επιτρόπου Υγείας, Olivér Várhelyi ότι τα νέα προϊόντα ενέχουν τους ίδιους κινδύνους με τον παραδοσιακό καπνό. «Αν είσαι επιφυλακτικός απέναντι στις λιγότερο βλαβερές εναλλακτικές, τότε είσαι απερίσκεπτος απέναντι στο κάπνισμα», σημείωσε. Μάλιστα, παρέπεμψε σε μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Rosenberg & Van Oordt, 2026), σύμφωνα με την οποία, σε κλίμακα όπου το συμβατικό τσιγάρο έχει δείκτη 100, τα σακουλάκια νικοτίνης, ο θερμαινόμενος καπνός, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, το snus και οι θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης κατατάσσονται από μία έως δύο τάξεις μεγέθους χαμηλότερα, σε επίπεδο κινδύνου.

Ο Επίτροπος Υγείας Oliver Varhelyi ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Εξάπλωση των παράνομων αγορών

Παρουσιάζοντας στοιχεία του Ινστιτούτου Fraunhofer (2025), ο κ. Bates ανέφερε ότι το 48% της αγοράς ηλεκτρονικού τσιγάρου στην ΕΕ είναι ήδη παράτυπο ενώ στην Ολλανδία το 80% των ατμιστών προμηθεύεται προϊόντα από παράνομους διαύλους.

Επιπλέον, ανάλυση του κλάδου δείχνει ότι ένα ανώτατο όριο 6 mg νικοτίνης στα σακουλάκια θα έθετε εκτός συμμόρφωσης περίπου το 70% της αγοράς. Υπενθύμισε ακόμη τη διαπίστωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η ΕΕ «δεν είναι σε θέση» να καταπολεμήσει το παράνομο εμπόριο καπνού, το οποίο εκτιμάται ότι στοιχίζει κάθε χρόνο 13 δισ. ευρώ σε χαμένα δημόσια έσοδα. Τέλος, ο κ. Bates επισήμανε ότι το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης της Οδηγίας είναι αβέβαιο και ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πιθανότατα θα προχωρήσει εντός του 2027.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Φαρσαλινός παρουσίασε το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου, σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στοιχεία, το μοντέλο διάθεσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου μόνο με ιατρική συνταγή μέσω φαρμακείου, οι απαγορεύσεις προσωπικών εισαγωγών και η πολύ υψηλή φορολογία των τσιγάρων συνέπεσαν με μετατόπιση του 96% της αγοράς ηλεκτρονικού τσιγάρου και του 69% έως 80% της αγοράς καπνού σε παράνομους διαύλους, από περίπου 10% μία δεκαετία νωρίτερα. Τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης μειώθηκαν από 16 σε 8 δισ. αυστραλιανά δολάρια μέσα σε πέντε χρόνια. Παράλληλα, το άτμισμα στους νέους έφτασε το 15,7% στην Αυστραλία, έναντι 5,9% στις ΗΠΑ.

Μείωση της βλάβης και αυτονομία ενηλίκων

Ιδιαίτερα οξύς στην τοποθέτησή του, ήταν ο Καθηγητής David Sweanor, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Δικαίου, Πολιτικής και Ηθικής της Υγείας του Πανεπιστημίου της Οτάβα. Υπενθύμισε τη διαπίστωση του Καθηγητή Michael Russell, πάνω από 50 χρόνια πριν, ότι οι άνθρωποι καπνίζουν για τη νικοτίνη αλλά πεθαίνουν από τον καπνό. Ο κ. Sweanor χαρακτήρισε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ως παράλογες και αντιεπιστημονικές, που έρχονται σε αντίθεση με την παράδοση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού.

Ανέφερε το παράδειγμα της Σουηδίας, όπου η κατανάλωση νικοτίνης με snus και σακουλάκια νικοτίνης, έχει συμβάλει ώστε η συχνότητα του καρκίνου του πνεύμονα να είναι σχεδόν στο ένα τρίτο του μέσου όρου της ΕΕ.

Θέτοντας τη μείωση της βλάβης στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενδυνάμωσης του ατόμου, ο Καθηγητής ανέφερε: «Ενισχύστε την αυτενέργειά τους, σεβαστείτε τους, αναγνωρίστε την αυτονομία τους και θα καταφέρετε σπουδαία πράγματα». Υιοθετώντας ρυθμίσεις και φορολογία ανάλογες του κινδύνου, η ΕΕ θα μπορούσε να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως «στέλνοντας τα τσιγάρα στο τασάκι της ιστορίας», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Δρ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος ζήτησε μεγαλύτερη αυστηρότητα στον τρόπο που αξιολογούνται τα τεκμήρια: «Δεδομένα για τι, για ποιον και σε σύγκριση με τι;». Για τους ενήλικες καπνιστές, εξήγησε, το σωστό μέτρο σύγκρισης είναι η συνέχιση του καπνίσματος, ενώ για όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ η παραμονή τους μη χρήστες. Από την ψυχιατρική του εμπειρία, τόνισε ότι τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές καπνίζουν σε υψηλά ποσοστά και χρειάζονται προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές, όχι πολιτικές που τα ωθούν σε παράνομα προϊόντα.

Κλείνοντας, οι ομιλητές κάλεσαν επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και καταναλωτές να συμμετάσχουν ενεργά ενόψει των νομοθετικών διαβουλεύσεων του 2027, μέσω της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών εκπροσώπων στο Συμβούλιο και της ενημέρωσης των ευρωβουλευτών.