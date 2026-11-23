Snapshot Το ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι ο 60χρονος ασθενής αρνήθηκε τη διακομιδή σε νοσοκομείο κατά την άφιξη των διασωστών.

Ο συγγενής του ασθενούς είχε επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ και ανέφερε την ανάγκη εισαγγελικής παραγγελίας για τη μεταφορά του 60χρονου.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση και αρνήθηκε τη λήψη ζωτικών σημείων.

Ο συγγενής ενημερώθηκε για τα πρωτόκολλα υγιεινής και δήλωσε τελικά ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς.

Έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση για τη συνολική διαχείριση της υπόθεσης, παρά το ότι δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία. Snapshot powered by AI

Διευκρινίσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή 60χρονου ασθενούς σε νοσοκομείο στη Λάρισα δίνει το ΕΚΑΒ, μετά τη δημοσιοποίηση σχετικής καταγγελίας στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ, το περιστατικό περιλαμβάνει σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με συγγενή του ασθενούς, άρνηση του ίδιου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, αλλά και μεταγενέστερη δήλωση του συγγενή ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του.

Όπως αναφέρει το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος Λάρισας, στις 20 Νοεμβρίου 2026 είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του 60χρονου με την υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια των κλήσεων ζητήθηκαν πληροφορίες για τη δυνατότητα μεταφοράς του ασθενούς σε νοσοκομείο, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συγγενής, ο 60χρονος δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, γεγονός που προκαλούσε ανησυχία.

Στο πλαίσιο των επικοινωνιών αυτών, ο συγγενής φέρεται να ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και να επικοινωνήσει εκ νέου με το ΕΚΑΒ.

Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία μεταφέρθηκε στην υπηρεσία ότι ο ασθενής βρισκόταν σε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν και είχε ψυχιατρικό ιστορικό. Παράλληλα, ο συγγενής ενημέρωσε ότι είχε ήδη κινήσει τη διαδικασία έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας για τη μεταφορά του 60χρονου σε νοσοκομείο.

Ωστόσο, κατά την άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ στο σημείο, η εικόνα που διαπίστωσαν οι διασώστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν διαφορετική. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα, ενώ αρνήθηκε να συναινέσει στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Επιπλέον, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 60χρονος έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής. Για το ζήτημα αυτό ενημερώθηκε ο συγγενής του, με βάση, όπως επισημαίνει το ΕΚΑΒ, τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Μετά την ενημέρωση, ο συγγενής φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του ασθενούς, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άρνηση διακομιδής.

Το ΕΚΑΒ επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία στην υπηρεσία για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο, κατόπιν εντολής του προέδρου του Οργανισμού προς τον διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισης της υπόθεσης.

Στόχος της διαδικασίας είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να επιβεβαιωθούν όλα τα διαθέσιμα επιχειρησιακά στοιχεία.

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