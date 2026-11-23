Snapshot Η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση μετά από καταγγελία για άρνηση διακομιδής 59χρονου στη Λάρισα λόγω λερωμένου σώματος.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου φέρεται αρνήθηκε να παραλάβει τον ασθενή επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά και ζήτησε να καθαριστεί πριν κληθεί ξανά το ΕΚΑΒ.

Ο 59χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα από ανακοπή καρδιάς χωρίς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε η διοίκηση του ΕΚΑΒ, μετά την καταγγελία συγγενών 59χρονου στη Λάρισα, σύμφωνα με την οποία πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά. Ο άνδρας κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι συγγενείς του, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Ο 59χρονος ξύπνησε αισθανόμενος αδιαθεσία κι ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομισθεί σε νοσοκομείο.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι, το πλήρωμα διαπίστωσε ότι ο άνδρας ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις. Όπως αναφέρει η οικογένεια, οι διασώστες φέρονται να ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν μπορούσαν να τον παραλάβουν υπό αυτές τις συνθήκες κι αποχώρησαν, ζητώντας τους να καλέσουν εκ νέου το ΕΚΑΒ αφού πρώτα τον καθαρίσουν.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 59χρονος πέθανε από ανακοπή καρδιάς, χωρίς να έχει προηγηθεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Η καταγγελία των συγγενών και η ΕΔΕ

«Μου λέει τον είδα ότι δεν ήταν καλά και τηλεφώνησα στο ΕΚΑΒ και όταν ήρθαν, λέει, λερώθηκε ο αδελφός μου και μου λένε θα φύγουμε δεν τον παραλαμβάνουμε λερωμένο, θα φύγουμε και θα μας ξανά τηλεφωνήσεις για να έρθουμε να τον παραλάβουμε», είπε η θεία του 59χρονου μιλώντας στο Mega.

Παρά τις δραματικές εκκλήσεις του συγγενή, ο οποίος αδυνατούσε να σηκώσει και να καθαρίσει μόνος του τον 59χρονο λόγω του σωματικού του βάρους, το ασθενοφόρο, σύμφωνα με την καταγγελία, αποχώρησε.

«Τον πήρε ο ανιψιός μου, άρχισε να τον καθαρίζει και μόνος του λέει μέχρι αργά...

Και μετά την ίδια μέρα απεβίωσε. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που μας συνέβη. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν υπήρχε η πιθανότητα να ζήσει αν πήγαινε εγκαίρως στο νοσοκομείο, οι γιατροί θα καταλάβαιναν. Ίσως γλίτωνε όμως αν ήταν μέσα στο νοσοκομείο...

Που τόλμησαν και έκαναν αυτό σε έναν συνάνθρωπό τους και φύγανε και πήγανε μετά το βράδυ και κοιμήθηκαν στα σπίτια τους. Με τι συνείδηση; Δεν είπε κανείς να τον καθαρίσουν. Έπρεπε να τον πάρουν και να τον πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα ζούσε ο ανιψιός μου αν γινόταν αυτό» κατέληξε.

Μετά τον θάνατό του, οι συγγενείς υπέβαλαν επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθούν οι χειρισμοί του πληρώματος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του ασθενούς.

Σε συνέχεια της καταγγελίας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να εξεταστούν όσα αναφέρονται και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη κατά την κλήση και την άφιξη του ασθενοφόρου

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