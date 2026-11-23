Διαδηλωτής φέρει ένα πλακάτ στο οποίο αναγράφεται στα ολλανδικά: «Μην αγγίζετε την αγοραστική μας δύναμη», κατά τη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας για τις περικοπές στις Βρυξέλλες. 23 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετέχουν στις Βρυξέλλες σε κινητοποίηση κατά της ακρίβειας και της κυβερνητικής πολιτικής λιτότητας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν φορολογική επιβάρυνση των οικονομικά ισχυρών και καταγγέλλουν περικοπές που πλήττουν εργαζόμενους, συνταξιούχους και χαμηλά εισοδήματα.

Η κυβέρνηση του Μπαρτ Ντε Βέβερ επιδιώκει εξοικονόμηση 10 δισ. ευρώ έως το 2029 για τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος, προκαλώντας πολιτική κρίση.

Οι απεργίες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, με ακυρώσεις πτήσεων και περιορισμένα δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες.

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, με την πολιτική σταθερότητα να παραμένει επισφαλής εν όψει της προθεσμίας της 23ης Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Μεγάλη διαδήλωση κατά της ακρίβειας και της πολιτικής λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Μπαρτ Ντε Βέβερ πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, την ώρα που ο πρωθυπουργός του Βελγίου καταβάλλει νέα προσπάθεια να επιτύχει συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2027, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω όξυνση της κυβερνητικής κρίσης.

Οι τρεις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας, οι FGTB, CSC και Synova, έχουν καλέσει σε πανεθνική κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, οργανώσεις νεολαίας, φεμινιστικά κινήματα και οργανώσεις κατά της φτώχειας.

Η διαδήλωση ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) από το σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord των Βρυξελλών και κατευθύνεται προς το σταθμό Gare du Midi , μέσω του εσωτερικού περιφερειακού δακτυλίου της πρωτεύουσας.

Διαδήλωση ενάντια στις κυβερνητικές περικοπές στον προϋπολογισμό και τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στις Βρυξέλλες. 23 Νοεμβρίου 2026 AP

Σύμφωνα πληροφορίες της γαλλοφωνης εφημερίδας Le Soir, τα συνδικάτα φιλοδοξούν να ξεπεράσουν τη συμμετοχή της προηγούμενης μεγάλης κινητοποίησης, στις 9 Οκτωβρίου, όταν είχαν συγκεντρωθεί από 30.000 έως 50.000 διαδηλωτές. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός για τη σημερινή συμμετοχή.

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται η αύξηση του κόστους ζωής, η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα και οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής μεταφέρεται στους εργαζομένους, στους συνταξιούχους και στα χαμηλότερα εισοδήματα, ενώ ζητούν μεγαλύτερη φορολογική συνεισφορά από τους οικονομικά ισχυρότερους.

Η κυβέρνηση του Μπαρτ Ντε Βέβερ επιδιώκει δημοσιονομική εξοικονόμηση ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029, προκειμένου να περιορίσει το δημόσιο έλλειμμα του Βελγίου, το οποίο υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται περικοπές στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και αύξηση του ΦΠΑ, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και στις εργασιακές σχέσεις έχουν προκαλέσει αλλεπάλληλες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις τους τελευταίους μήνες.

Η σημερινή διαδήλωση συμπίπτει με μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για την πολιτική σταθερότητα του Βελγίου. Ο πρωθυπουργός συγκάλεσε νέα σύσκεψη με τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Η βασική διαφωνία εντοπίζεται μεταξύ των πέντε κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού «Αριζόνα».

Διαδήλωση στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας. 23 Νοεμβρίου 2026 AP

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαρτ Ντε Βέβερ είχε υποβάλει την παραίτησή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο ο βασιλιάς Φίλιππος δεν την έκανε δεκτή, δίνοντάς του νέα προθεσμία έως τις 23 Νοεμβρίου για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Βέλγος πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένη νέα συνάντηση με τον βασιλιά σήμερα, προκειμένου να τον ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Στο μεταξύ, η απεργιακή κινητοποίηση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα. Η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην απεργία έχει οδηγήσει στην ακύρωση των πτήσεων στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Σαρλερουά.

Σοβαρές διαταραχές καταγράφονται επίσης στις αστικές συγκοινωνίες, με περιορισμένα δρομολόγια του μετρό, των τραμ και των λεωφορείων, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στην αποκομιδή απορριμμάτων και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί ακόμη έναν σταθμό στο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Ντε Βέβερ, καθώς προσπαθεί να συμβιβάσει τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με τη διατήρηση της συνοχής του κυβερνητικού συνασπισμού.