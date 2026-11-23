Snapshot Το αμερικανικό μοντέλο GEFS προβλέπει επιβράδυνση και κατακερματισμό της ζωνικής ροής στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, επηρεάζοντας τον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική.

Η δημιουργία ενός αντικυκλωνικού «γεφυριού» μεταξύ Γροιλανδίας και Αλάσκας αποδιοργανώνει τον τροποσφαιρικό πολικό στρόβιλο και οδηγεί σε αρνητικό δείκτη NAO.

Η Ευρώπη αναμένεται να περάσει από σκανδιναβικό μοτίβο εμποδισμού σε γροιλανδική διάταξη, που αυξάνει τις μεσημβρινές μετακινήσεις αερίων μαζών και πιθανή ψυχρότερη και άστατη περίοδο.

Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αρνητικές ανωμαλίες γεωδυναμικού ύψους, με αυξημένη αστάθεια, βροχοπτώσεις και πτώση θερμοκρασίας στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ αρχές Δεκεμβρίου αναμένονται ψυχρές εισβολές, βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η ακριβής επίδραση στην Ελλάδα εξαρτάται από τη θέση και διάρκεια του εμποδισμού στη Γροιλανδία, με δυνητική διαφοροποίηση ανάλογα με την επέκταση ή μετατόπιση της αντικυκλωνικής δομής. Snapshot powered by AI

Οι τελευταίοι υπολογισμοί από το αμερικανικό μοντέλο συνόλων (ensemble) GEFS για το σημερινό τρέξιμο σκιαγραφούν ένα βαρικό σενάριο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη μετάβαση μεταξύ του τέλους Νοεμβρίου και του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου.

Η ζωνική ροή σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη δείχνει σαφή σημάδια επιβράδυνσης και κατακερματισμού, ενώ οι θετικές ανωμαλίες γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa ανεβαίνουν αποφασιστικά προς τον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική περιοχή.

Αυτή η κίνηση δεν καταλήγει σε ένα απλό μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά τείνει να επεκταθεί πρώτα προς τα βόρεια και στη συνέχεια δυτικά, μέχρι να επηρεάσει τη Γροιλανδία και τον Βόρειο Πόλο.

Εκεί, το αντικυκλωνικό ακρωτήριο καταλήγει να συγχωνεύεται με μια άλλη αντικυκλωνική δομή που ανεβαίνει από τον τομέα της Αλάσκας, δημιουργώντας ένα είδος υψηλής γέφυρας που συμπιέζει και αποδιοργανώνει τον τροποσφαιρικό πολικό στρόβιλο.

Η ζωνική ροή επιβραδύνεται και διαμορφώνεται αρνητικός δείκτης NAO

Όταν ο τροποσφαιρικός πολικός στρόβιλος χάνει τη συνοχή του και ο ζωνικός άνεμος στις 60 μοίρες βόρεια πέφτει σε πολύ χαμηλές τιμές, ο δυτικός αεροχείμαρρος χάνει την ευθύγραμμη τροχιά του και παρουσιάζει βαθιές κυμάνσεις, ευνοώντας τη μετατόπιση χαμηλότερων γεωδυναμικών υψών προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη.

Σε ευρωπαϊκό συνοπτικό επίπεδο, αυτή η δυναμική μεταφράζεται σε μια σταδιακή μετάβαση από ένα σκανδιναβικό μοτίβο εμποδισμού (blocking) προς μια πιο έντονη γροιλανδική διάταξη.

Αυτή, από τη φύση της, τείνει να ωθεί τον δείκτη NAO προς αρνητικές τιμές, αλλοιώνοντας τη συνήθη ήπια ωκεάνια κυκλοφορία και ανοίγοντας την πόρτα σε πιο έντονες μεσημβρινές ανταλλαγές αερίων μαζών.

Τα σήματα του GEFS για τις 26 Νοεμβρίου

Στους χάρτες που εστιάζουν στην Ευρώπη, παρατηρούμε πώς ήδη γύρω στις 26 Νοεμβρίου η περιοχή της Μεσογείου και ένα μεγάλο μέρος του κεντροανατολικού τομέα παραμένουν εκτεθειμένα σε σχετικά χαμηλά γεωδυναμικά ύψη και αρνητικές ανωμαλίες, ενώ οι υψηλές πιέσεις κερδίζουν έδαφος μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Βορείου Ατλαντικού και Σκανδιναβίας.

Προχωρώντας προς τις αρχές Δεκεμβρίου, γύρω στις 5 του μήνα, η εικόνα δείχνει μια αντικυκλωνική δομή και μια θετική ανωμαλία καλά εδραιωμένη μεταξύ Βορείου Ατλαντικού, Γροιλανδίας και δυτικού ευρωπαϊκού τομέα, με χαμηλότερα γεωδυναμικά ύψη και αρνητικές ανωμαλίες να περιορίζονται προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Πρόκειται για μια διάταξη που αυξάνει την πιθανότητα ψυχρότερων ή πιο άστατων φάσεων στην ήπειρο, αλλά απαιτεί ακόμη επιβεβαίωση ως προς τον ακριβή χρόνο, την οριστική θέση του εμποδισμού και την πραγματική του διάρκεια μεσοπρόθεσμα.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της περιοχής με τις αρνητικές ανωμαλίες γεωδυναμικού ύψους (οι γαλάζιες/μπλε αποχρώσεις στους χάρτες), γεγονός που υποδηλώνει μια σαφώς πιο ευνοϊκή διάταξη για χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη:

Τέλη Νοεμβρίου (24–28 Νοεμβρίου): Στον χάρτη για τις 28 Νοεμβρίου διακρίνεται ένας οργανωμένος αυλώνας χαμηλών πιέσεων να εκτείνεται από τη Βορειοανατολική Ευρώπη μέχρι την κεντρική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη αστάθεια, βροχοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατηφορίζουν προς την περιοχή μας.

Αρχές Δεκεμβρίου: Ο χάρτης των ανωμαλιών στα 500 hPa δείχνει τον ισχυρό αντικυκλώνα (πορτοκαλί/κόκκινα χρώματα) εδραιωμένο στη Γροιλανδία και τον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ ολόκληρη η Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και η Ελλάδα καλύπτονται από αρνητικές ανωμαλίες (μπλε αποχρώσεις).

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά: Η διάταξη αυτή λειτουργεί ως «διάδρομος» για την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη προς τη χώρα μας. Για την Ελλάδα, το σενάριο αυτό αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για διαδοχικές ψυχρές εισβολές, επικράτηση βοριάδων στο Αιγαίο, χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα) και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενδεχομένως και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας και κεντρικής χώρας, εφόσον υπάρξει και η απαραίτητη υποστήριξη από βαρομετρικά χαμηλά στη Μεσόγειο.

Όλα ακόμα στον... αέρα

Εάν ο εμποδισμός Ατλαντικού-Γροιλανδίας τοποθετηθεί αρκετά δυτικά και βόρεια ώστε να ευνοήσει καθόδους ψυχρότερου αέρα κατά μήκος της ανατολικής ή νοτιοανατολικής παρυφής του αντικυκλώνα, η Ιταλία θα μπορούσε να βιώσει ψυχρά επεισόδια και ευκαιρίες αστάθειας.

Αντίθετα, εάν η αντικυκλωνική δομή τείνει να επεκταθεί ή να παραμείνει πιο μετατοπισμένη προς τη δυτική ή νότια Ευρώπη, η ψυχρή επίδραση στη χώρα θα είναι πιο οριακή ή θα περιοριστεί μόνο σε ορισμένες περιοχές.

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