Snapshot Ομάδα 5-6 ανηλίκων επιτέθηκε σε 17χρονο στο Γουδί, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Η επίθεση προκλήθηκε όταν ο 17χρονος προσπάθησε να προστατεύσει την κοπέλα του από παρενόχληση.

Οι δράστες, οι περισσότεροι μαθητές Γυμνασίου, προσπάθησαν επίσης να αρπάξουν χρήματα από το θύμα.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κίνδυνο να χάσει το μάτι του.

Οι γονείς υπέβαλαν μήνυση και οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί η καταγγελία για άναδρη επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή της Γ΄ Λυκείου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από ομάδα ανηλίκων το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Αγίου Θωμά, στο Γουδί. Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι νεαροί άρχισαν να παρενοχλούν την κοπέλα που τον συνόδευε και, όταν εκείνος προσπάθησε να την προστατεύσει, του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, την ώρα που ο μαθητής καθόταν μαζί με τη σύντροφό του σε πεζούλι της πλατείας.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος στο MEGA, πέντε με έξι νεαροί τούς πλησίασαν ξαφνικά, τους περικύκλωσαν και άρχισαν να τους προκαλούν, επικαλούμενοι διαφορές με φίλο τους.

«Ξαφνικά ήρθαν 5-6 άτομα, μας περικύκλωσαν και λέγανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον φίλο μας, έκαναν τσαμπουκά και μας είπαν εδώ είναι η περιοχή μας. Με σπρώξανε και έφαγα μία γροθιά στο μάτι και μόλις έφαγα την γροθιά άρχισαν να με χτυπάνε όλοι μαζί», ανέφερε ο 17χρονος.

«Πάγωσα, δεν μπορούσα να ουρλιάξω»

Η κοπέλα που βρισκόταν μαζί του περιέγραψε τις στιγμές φόβου που έζησε, βλέποντας τους ανηλίκους να επιτίθενται στον φίλο της.

«Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ "πάγωσα", μου ήρθε κρίση πανικού και δεν μπορούσα να ουρλιάξω αλλά προσπαθούσα να τους χωρίσω, δεν τα κατάφερα», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε ο 17χρονος, ένας από τους νεαρούς παρενοχλούσε την κοπέλα του.

Οι εμπλεκόμενοι στην επίθεση φέρονται να ήταν έξι ανήλικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους μαθητές Γυμνασίου.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σύμφωνα με την καταγγελία, επιχείρησαν επίσης να αφαιρέσουν τα χρήματα που είχε πάνω του ο μαθητής.

Τα τραύματα που υπέστη ο 17χρονος προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρξε ακόμη και κίνδυνος να χάσει το μάτι του.

Η μητέρα του περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε όταν έφτασε κοντά στο παιδί της.

«Βρήκα το παιδί μου σε άθλια κατάσταση, του είχε πέσει όλο το μάτι, έσπασε η μύτη του, του κάνανε τεράστια ζημιά», δήλωσε.

Μάλιστα, οι δράστες προσπάθησαν να του αποσπάσουν όσα χρήματα είχε πάνω του.

Ένας γιατρός που κατοικεί στην περιοχή προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο μαθητή.

Στη συνέχεια, ο 17χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Μετά το περιστατικό, οι γονείς του μαθητή προχώρησαν στην υποβολή μήνυσης. Οι ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές.

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