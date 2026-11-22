Snapshot Στην Κωνσταντινούπολη έχει σημάνει συναγερμός μετά από καταγγελία για λιοντάρι που κυκλοφορεί ελεύθερο στην περιοχή Σαρίγερ.

Οι αρχές εξέτασαν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που πιθανόν δείχνει ένα θηλυκό λιοντάρι, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση.

Η Διεύθυνση Εθνικών Πάρκων και η δημοτική αστυνομία Σαρίγερ έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τη σύλληψη του ζώου.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερωθεί να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη μετά την καταγγελία πολίτη ότι ένα λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο.

Η θέαση σύμφωνα με την αναφορά έγινε για την περιοχή Σαρίγερ, και άμεσα κινητοποιήθηκαν ομάδες έρευνας.

Από το οπτικό υλικό που εξετάστηκε, από κάμερες ασφαλείας, αλλά δεν επιβεβαιώνεται, πιστεύεται πως πρόκειται για ένα θηλυκό λιοντάρι, και οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν από ομάδες χωροφυλακής, να είναι προσεκτικοί.

Η Διεύθυνση Εθνικών Πάρκων και οι ομάδες της δημοτικής αστυνομίας Σαρίγερ ξεκίνησαν επιχείρηση για τη σύλληψη της λέαινας.

İstanbul'da aslan ihbarı: Ekipler yakalamak için harekete geçti! https://t.co/tQLM5D9xEX https://t.co/Lqkbf9tMnn — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 22, 2026

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