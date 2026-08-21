Χάθηκε λιοντάρι: Τρελή αναζήτηση στο Τολέδο με drones και ελικόπτερα

Μία κλήση στο 112 πυροδότησε εκτεταμένη κινητοποίηση για την αναζήτηση του άγριου ζώου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Χάθηκε λιοντάρι: Τρελή αναζήτηση στο Τολέδο με drones και ελικόπτερα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία κλήση στο 112 από ντελιβερά προκάλεσε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης λιονταριού στην περιοχή Σιέρα ντε Σαν Βιθέντε με τη χρήση ελικοπτέρων και drones.
  • Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν λείπει κανένα ζώο από ζωολογικούς κήπους ή φάρμες της περιοχής, αποκλείοντας την ύπαρξη λιονταριού.
  • Τέσσερις δήμοι εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ακραίες προφυλάξεις, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.
  • Οι έρευνες δεν εντόπισαν κανένα ίχνος του ζώου και η υπόθεση θεωρείται ψευδής συναγερμός με πιθανές νομικές συνέπειες για την άσκοπη κινητοποίηση.
  • Η υπόθεση εντάσσεται σε σειρά ψευδών συναγερμών στην Ισπανία για υποτιθέμενα άγρια αιλουροειδή που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.
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Εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης ενός λιονταριού προκάλεσε μία κλήση στο 112 από έναν ντελιβερά, ότι είδε το άγριο ζώο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πολιτοφυλακή, σηκώνοντας ελικόπτερο και dronesι στη Σιέρα ντε Σαν Βιθέντε για να εντοπίσει το επικίνδυνο αιλουροειδές.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας ειδοποίησε για αυτό που αναγνώρισε ως λιοντάρι, ενώ βρισκόταν σε μία επαρχιακή οδό, κοντά σε ένα μοναστήρι.

Ταυτόχρονα, οι πράκτορες έλεγξαν εάν κάποιο ζώο είχε δραπετεύσει από κοντινές φάρμες, ζωολογικούς κήπους στην Κοινότητα της Μαδρίτης ή από τις εγκαταστάσεις του κέντρου Zoo Safari Fauna Aventura, που βρίσκεται στο Hinojosa de San Vicente, όπου επιβεβαίωσαν ότι δεν λείπει κανένα ζώο, προειδοποιώντας επίσης από τον λογαριασμό τους στο Instagram για πιθανές νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε εκτοξεύει αβάσιμες κατηγορίες.

Ομοίως, η Πολιτική Φρουρά εξέτασε τη θέση των θιβετιανών σκύλων μαστίφ που είναι εγγεγραμμένα στην περιοχή λόγω της φυσικής ομοιότητάς τους με τα αιλουροειδή.

Και ο πανικός δεν άργησε να φουντώσει. Τουλάχιστον 4 δήμοι εξέδωσαν προειδοποιήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τον πληθυσμό να λάβει ακραίες προφυλάξεις.

Παρά τις αναζητήσεις δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του λιονταριού, με συνέπεια οι έρευνες να ανασταλούν και όλα δείχνουν πώς δεν ήταν παρά ψευδής συναγερμός, που θα έχει νομικές συνέπειες για άσκοπη κινητοποίηση πόρων έκτακτης ανάγκης.

Αυτή η υπόθεση προστίθεται σε έναν μακρύ κατάλογο ψευδών συναγερμών από υποτιθέμενα αιλουροειδή στην Ισπανία που κατέληξαν να απενεργοποιηθούν χωρίς να βρεθούν εξωτικά ή άγρια ζώα.

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