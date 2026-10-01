Το Oruc Reis ξαναβγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο - Νέα Navtex από την Τουρκία

Snapshot Η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex για την έξοδο του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, με έναρξη εργασιών την 1η Οκτωβρίου.

Οι έρευνες συνδέονται με τον σχεδιασμό πόντισης αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 και συνοδεύονται από πλοία υποστήριξης.

Η δεσμευμένη θαλάσσια περιοχή εκτείνεται από τις νότιες τουρκικές ακτές έως νότια των Κατεχόμενων.

Το Oruc Reis βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στα τουρκικά παράλια και κινείται με ταχύτητα 0,6 κόμβους, πιθανώς πραγματοποιώντας έρευνα ή πόντιση καλωδίου. Snapshot powered by AI

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία, ανακοινώνοντας την έξοδο του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις έρευνες να συνδέονται με τον σχεδιασμό για την πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα Κατεχόμενα στην Κύπρο.

Η Άγκυρα εξέδωσε τη Navtex 0953/26, σύμφωνα με την οποία από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ξεκινούν οι σχετικές εργασίες στην περιοχή. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το Oruc Reis, το οποίο θα συνοδεύουν τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici, με τη δραστηριότητα να έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 25 Οκτωβρίου 2026.

Η Navtex της Τουρκίας

Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται από τη Navtex εκτείνεται από τα ανοιχτά των νότιων τουρκικών ακτών, στην περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης, έως τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των Κατεχόμενων της Κύπρου.

Η νέα έξοδος του Oruc Reis συνδέεται με τον σχεδιασμό της Τουρκίας για την ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα. Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, είχε αναφερθεί νωρίτερα στην έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Η θέση του Oruc Reis αυτή την ώρα

Αυτή την ώρα, το Oruc Reis βρίσκεται κάτω από τα τουρκικά παράλια και η ταχύτητα με την οποία κινείται είναι 0,6 κόμβοι, κάτι που σημαίνει είτε ότι πραγματοποιεί έρευνα είτε ότι έχει ξεκινήσει την πόντιση καλωδίου.