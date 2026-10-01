Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Αλλαγές στα δρομολόγια από Πειραιά

Snapshot Ισχύει απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω ισχυρών ανέμων.

Το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως περίπου τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι, με νέα ενημέρωση να ακολουθεί.

Στο λιμάνι του Πειραιά δεν έχει εκδοθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου.

Κάποια δρομολόγια ταχύπλοων από και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού δεν θα πραγματοποιηθούν.

Τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων από τον Πειραιά εκτελούνται κανονικά. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ από νωρίς σήμερα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απαγορευτικό αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως περίπου τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται νέα ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές για το εάν θα αρθεί το απαγορευτικό και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

Κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά - Τι αλλάζει

Διαφορετική είναι η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν έχει εκδοθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου.

Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συγκεκριμένα, κάποια δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.