Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος σε εργατικό δυστύχημα – Τον καταπλάκωσε σωλήνας

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και τελικά υπέκυψε στα τραύματα του

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος σε εργατικό δυστύχημα – Τον καταπλάκωσε σωλήνας
ΕΛΛΑΔΑ
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Φρικτό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 2 το μεσημέρι μέσα σε εργοτάξιο εταιρείας έργων, ένας χειριστής κλαρκ τραυματίστηκε θανάσιμα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες την ώρα που φόρτωνε σωλήνες, ένας από αυτούς, βάρους ενός τόνου περίπου, τον καταπλάκωσε.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και τελικά υπέκυψε στα τραύματα του.

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