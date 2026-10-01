Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος σε εργατικό δυστύχημα – Τον καταπλάκωσε σωλήνας
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και τελικά υπέκυψε στα τραύματα του
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Φρικτό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, περίπου στις 2 το μεσημέρι μέσα σε εργοτάξιο εταιρείας έργων, ένας χειριστής κλαρκ τραυματίστηκε θανάσιμα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες την ώρα που φόρτωνε σωλήνες, ένας από αυτούς, βάρους ενός τόνου περίπου, τον καταπλάκωσε.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και τελικά υπέκυψε στα τραύματα του.
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