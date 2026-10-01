Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη: 112 για Ζωνιανά, Λιβάδια, Μυλοπόταμο - Πού είναι κλειστά τα σχολεία

Εστάλη μήνυμα 112 για αποφυγή μετακινήσεων στα Ζωνιανά, Λιβάδια και ορεινό Μυλοπόταμο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Μιχάλης Παπαδάκος

Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη: 112 για Ζωνιανά, Λιβάδια, Μυλοπόταμο - Πού είναι κλειστά τα σχολεία
ΕΛΛΑΔΑ
6'
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  • Η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω διπλού κύματος κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Κυριακή.
  • Εστάλη μήνυμα 112 για αποφυγή μετακινήσεων στα Ζωνιανά, Λιβάδια και ορεινό Μυλοπόταμο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
  • Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου.
  • Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών υπάρχει λόγω παρατεταμένων βροχοπτώσεων και κορεσμού εδάφους, με τον κρατικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ το κύμα κακοκαιρίας σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αντιπυρική στην αντιπλημμυρική περίοδο.
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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Κρήτη λόγω του διπλού κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει το νησί έως και την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.

Ήδη, νωρίς το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 σε κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής του Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Το μήνυμα, που εστάλη στις 06:40, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στην προειδοποίηση αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις-επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο και περιοχές του Μαλεβιζίου

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Λουκέτο θα μπει επίσης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στην Αγία Πελαγία και το Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου. Στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου τα σχολεία, οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ θα λειτουργήσουν κανονικά.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, ενόψει των έντονων φαινομένων που αναμένονται στο νησί.

«Κόκκινη» προειδοποίηση έως το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη είναι υψηλός.

Ο μετεωρολόγος Μανόλης Λέκκας εξηγεί ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια θα κινηθούν ανατολικότερα, με τον βόρειο τομέα του νησιού να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Κατά διαστήματα αναμένονται βροχές με πρόσκαιρες εξάρσεις, ενώ δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών καταιγίδων.

Η μεταβολή του καιρού συνδέεται με τον συνδυασμό ισχυρής διαταραχής στην ανώτερη ατμόσφαιρα, ενισχυμένου βόρειου ρεύματος κοντά στην επιφάνεια και ψυχρής αέριας μάζας που επηρεάζει την περιοχή.

Παρά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων από το απόγευμα, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής, με βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μεγαλύτερη ένταση προβλέπεται στα βόρεια και δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Δείτε την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, όπως επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος.

Όπως ανέφερε, ο μηχανισμός της Περιφέρειας και οι δήμοι του νησιού έχουν ενημερωθεί και βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ περίπου 500 μηχανήματα εξωτερικών συνεργατών είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στις λεγόμενες «Ιρλανδικές διαβάσεις», όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί θανατηφόρα περιστατικά.

Φόβοι για πλημμύρες

Η ανησυχία των Αρχών δεν αφορά μόνο την ένταση των βροχοπτώσεων αλλά και τη διάρκειά τους. Οι συνεχόμενες βροχές αναμένεται να κορέσουν γρήγορα το έδαφος, αυξάνοντας τις επιφανειακές απορροές και τον κίνδυνο συγκέντρωσης υδάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και στο οδικό δίκτυο, όπου μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τη συσσώρευση νερού και τη μεταφορά φερτών υλικών.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ήδη ενημερώσει τους ΟΤΑ και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πού αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι κεντρικές και δυτικότερες περιοχές της Κρήτης, ιδιαίτερα ο βόρειος τομέας και η ενδοχώρα, είναι πιθανότερο να δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Ωστόσο, οι ανατολικές περιοχές δεν βρίσκονται εκτός κινδύνου, καθώς η πορεία και η δυναμική του συστήματος μπορεί να μεταβάλουν τοπικά την ένταση και την κατανομή των βροχοπτώσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι συστάσεις για αυξημένη προσοχή αφορούν το σύνολο της Κρήτης.

Έως 8 μποφόρ στα πελάγη

Ισχυροί θα είναι και οι βόρειοι άνεμοι. Στα βόρεια της Κρήτης θα φθάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Στα πελάγη οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, φθάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ στα κεντρικά τμήματα και τα 6 με 7 μποφόρ στα νότια.

Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές στα βόρεια να διαμορφώνονται περίπου στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια θα είναι λίγο υψηλότερη, ενώ τις βραδινές ώρες η ψύχρα θα είναι περισσότερο αισθητή.

Από την αντιπυρική στην αντιπλημμυρική περίοδο

Το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, δεν χαρακτηρίζεται ακραίο ή πρωτοφανές για την εποχή, ωστόσο παρουσιάζει στοιχεία έντασης που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα.

Η κακοκαιρία σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από την αντιπυρική στην αντιπλημμυρική περίοδο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην κατάσταση των ρεμάτων, στους καθαρισμούς και στα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό των συνεπειών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων, να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Έως 90 χιλιοστά βροχής στα Χανιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση μέχρι στιγμής καταγράφηκε στο Κάμπο Κεραμιών Χανίων, όπου το ύψος της βροχής έφτασε τα 90 χιλιοστά.

Ακολουθούν το Ασκύφου Χανίων με 72 χιλιοστά και η Ασή Γωνιά Χανίων με 67 χιλιοστά, ενώ στο Σπήλι Ρεθύμνου καταγράφηκαν 61 χιλιοστά βροχής.

Σημαντική ήταν η βροχόπτωση και στο Ηράκλειο, καθώς στα Σταυράκια το ύψος της βροχής έφτασε τα 54 χιλιοστά.

Στη Σαμαριά – Ξυλόσκαλο καταγράφηκαν 52 χιλιοστά, στον Σέμπρωνα Χανίων 43 χιλιοστά και στους Αγίους Πάντες Χανίων 42 χιλιοστά.

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