Ηράκλειο: Κάβος μπλέχτηκε στην προπέλα του πλοίου - Μετέφερε 777 επιβάτες

Snapshot Ένας κάβος μπλέχτηκε στην προπέλα πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου πριν από την αναχώρηση του.

Το πλήρωμα και ένας ιδιώτης δύτης προσπαθούν να απομακρύνουν τον κάβο από την προπέλα.

Το πλοίο παραμένει στο λιμάνι μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα και να δοθεί ενημέρωση για τη συνέχεια του ταξιδιού. Snapshot powered by AI

Πρόβλημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, λίγο πριν αναχωρήσει πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας κάβος μπλέχτηκε στην προπέλα του πλοίου την ώρα που αυτό έφευγε από το λιμάνι.

Το πλοίο είχε προγραμματιστεί να ταξιδέψει προς Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 777 επιβάτες και τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Το πλήρωμα προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και να απομακρύνει τον κάβο. Για την προσπάθεια αυτή αναμένεται να βοηθήσει και ιδιώτης δύτης, ο οποίος θα επιχειρήσει κάτω από το πλοίο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλοίο παραμένει στο λιμάνι, ενώ αναμένεται ενημέρωση για το πότε θα μπορέσει να συνεχίσει το δρομολόγιό του.