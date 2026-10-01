Υπέστη ανακοπή στα 21 της ενώ «σκρόλαρε» στο κινητό: Την έσωσε η μητέρα της με ΚΑΡΠΑ
Μια 21χρονη φοιτήτρια υπέστη κρίση και καρδιακή ανακοπή στο σπίτι, ενώ καθόταν στο κινητό της, με τη μητέρα της να της κάνει ΚΑΡΠΑ και να τη σώζει
Η Rhianna Mackay, φοιτήτρια του Cardiff University, βρισκόταν στο σπίτι με τους γονείς της στις αρχές Ιουλίου και καθόταν στο κινητό της, όταν ξαφνικά υπέστη κρίση. Η 21χρονη έπεσε από τον καναπέ στο πάτωμα. Η μητέρα της, Vicky, βρισκόταν δίπλα της και κατάλαβε γρήγορα ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή.
Όπως περιέγραψε η ίδια η Rhianna, δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά κάτι αντίστοιχο. «Καθόμουν στο σπίτι, στο κινητό μου, και άρχισα να έχω κρίση. Έπεσα από τον καναπέ στο πάτωμα. Δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ», ανέφερε. Η μητέρα της είχε εκπαιδευτεί μέσω της Scottish Rugby και είναι επίσης εθελόντρια διασώστρια. Όταν διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν ανέπνεε, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ.
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