Υπέστη ανακοπή στα 21 της ενώ «σκρόλαρε» στο κινητό: Την έσωσε η μητέρα της με ΚΑΡΠΑ

Η Rhianna Mackay, φοιτήτρια του Cardiff University, βρισκόταν στο σπίτι με τους γονείς της στις αρχές Ιουλίου και καθόταν στο κινητό της, όταν ξαφνικά υπέστη κρίση. Η 21χρονη έπεσε από τον καναπέ στο πάτωμα. Η μητέρα της, Vicky, βρισκόταν δίπλα της και κατάλαβε γρήγορα ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή.

Όπως περιέγραψε η ίδια η Rhianna, δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά κάτι αντίστοιχο. «Καθόμουν στο σπίτι, στο κινητό μου, και άρχισα να έχω κρίση. Έπεσα από τον καναπέ στο πάτωμα. Δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ», ανέφερε. Η μητέρα της είχε εκπαιδευτεί μέσω της Scottish Rugby και είναι επίσης εθελόντρια διασώστρια. Όταν διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν ανέπνεε, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ.

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