Κρήτη: Νέο μήνυμα από το 112

Snapshot Η Κρήτη πλήττεται έντονα από κακοκαιρία με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση νερού.

Έχει εκδοθεί νέο μήνυμα από το 112 για την περιοχή Μίνωα Πεδιάδας στο Ηράκλειο.

Το μήνυμα απευθύνεται σε όσους βρίσκονται στην πληγείσα περιοχή. Snapshot powered by AI

Η Κρήτη πλήττεται σφόδρα από την κακοκαιρία και οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κυκλοφορούν σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση νερού.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 κι εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας στο Ηράκλειο.