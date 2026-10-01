Οικογένεια φύτεψε 840.000 δέντρα σε παλιά βοσκοτόπια: 25 χρόνια μετά επέστρεψε ένα εξαφανισμένο ζώο

Αυτό που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια ως ένα οικογενειακό εγχείρημα για την αποκατάσταση μιας υποβαθμισμένης έκτασης στη Βραζιλία έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο πρόγραμμα αναγέννησης του Ατλαντικού Δάσους.

Η οικογένεια των Nicholas και Raquel Locke δημιούργησε το 2001 το Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), στον δήμο Cachoeiras de Macacu, με στόχο να αποκαταστήσει μια περιοχή που για δεκαετίες είχε μετατραπεί σε βοσκότοπους για την κτηνοτροφία. Από τότε, έχουν φυτευτεί περίπου 840.000 δέντρα, ενώ έχουν αποκατασταθεί περίπου 607 εκτάρια δάσους, υγροτόπων και άλλων υποβαθμισμένων εκτάσεων.

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