Κίνηση τώρα: Τροχαίο στις Τρεις Γέφυρες έφερε χάος στον Κηφισό - Στα 11 χλμ. η ουρά των οχημάτων

Snapshot Υψηλή κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στο αντίθετο ρεύμα του Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Ιωνία.

Προβλήματα στην κυκλοφορία υπήρξαν επίσης σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπως Μαρούσι, Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό ξεπέρασαν τα 30 λεπτά προς το Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτά προς Λαμία και Ελευσίνα.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Snapshot powered by AI

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς το πρωί της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά έχει επιβαρυνθεί σημαντικά εξαιτίας τροχαίου με σύγκρουση πολλών οχημάτων στις Τρεις Γέφυρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού εκτείνεται σε μήκος περίπου 11 χιλιομέτρων. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζονται μέσω Αιγάλεω και Σεπολίων, φτάνοντας έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Μεταμόρφωση.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και προς τη Λυκόβρυση, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στις βασικές οδικές συνδέσεις.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στο αντίθετο ρεύμα του Κηφισού. Καθυστερήσεις καταγράφονται από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Ιωνία, με την αυξημένη κυκλοφορία να δυσκολεύει σημαντικά τις μετακινήσεις.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και σε αρκετούς δρόμους των βορείων προαστίων. Προβλήματα παρατηρούνται σε τμήματα του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις οδικές αρτηρίες προς την Αγία Παρασκευή.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στους δρόμους που συνδέουν τα βόρεια προάστια με τον Κηφισό και το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις διάρκειας 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αντίστοιχες καθυστερήσεις, της τάξης των 5 έως 10 λεπτών, καταγράφονται στο τμήμα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.