Super El Niño προ των πυλών: Ο καιρός παγκοσμίως οδεύει προς το χάος – Τι περιμένουμε

Snapshot Ένα τεράστιο κύμα θερμαίνει την επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού, προκαλώντας το φαινόμενο El Niño με σημαντικές κλιματικές επιπτώσεις παγκοσμίως.

Η θερμοκρασία της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό έχει αυξηθεί πάνω από 3°C, ενισχύοντας καταιγίδες και ατμοσφαιρικές διαταραχές.

Πάνω από 24 κλιματικά μοντέλα συμφωνούν ότι το El Niño θα διαρκέσει έως το τέλος του 2026 με πιθανότητα άνω του 80% να είναι εξαιρετικά ισχυρό.

Περιοχές όπως η Νότια Αφρική και η Ινδία κινδυνεύουν από ξηρασίες, ενώ η Ινδονησία αντιμετωπίζει αυξημένες δασικές πυρκαγιές.

Οι νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες περιοχές αναμένεται να έχουν αυξημένες βροχοπτώσεις, με κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Snapshot powered by AI

Ένα τεράστιο κύμα έχει αρχίσει να κινείται προς τα ανατολικά κατά μήκος του Ισημερινού, κάτω από την επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση που αναμένεται να επηρεάσει το κλίμα του πλανήτη τους επόμενους μήνες.

Τα θαλάσσια ύδατα έχουν θερμανθεί, δημιουργώντας ισχυρές καταιγίδες που ήδη μεταβάλλουν τις θερμοκρασίες και τα μοτίβα βροχοπτώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το φαινόμενο, γνωστό ως El Niño, λαμβάνει ιστορικές διαστάσεις και απειλεί να προκαλέσει μια πραγματική μετεωρολογική αναστάτωση σε κάθε γωνιά της Γης.

Η προειδοποίηση προέρχεται από τις σελίδες των New York Times, σε μια εκτενή ανάλυση του Jeffrey Shaman, κλιματολόγου και ειδικού στις λοιμώδεις ασθένειες στο Πανεπιστήμιο Columbia. Όπως εξηγεί ο ίδιος ο συντάκτης του άρθρου, «τον Μάρτιο, δορυφορικοί αισθητήρες άρχισαν να εντοπίζουν ένα τεράστιο κύμα», το οποίο προκάλεσε αυτή τη σύνθετη θερμική ανωμαλία.

Το αόρατο κύμα που βάζει φωτιά στον ωκεανό

Η προέλευση αυτής της αναστάτωσης συνδέεται με συγκεκριμένους ατμοσφαιρικούς και θαλάσσιους μηχανισμούς. Ο Shaman γράφει ότι, «καθώς κινούνταν προς τις ακτές της Νότιας Αμερικής, το κύμα αύξησε το ύψος και τη θερμοκρασία της θάλασσας, θερμαίνοντας και προσθέτοντας υγρασία στον αέρα πάνω από αυτήν».

Η διαδικασία αυτή προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση, καθώς «αναπτύχθηκαν τεράστιες καταιγίδες, δημιουργώντας μεγάλης κλίμακας κυματισμούς στην ατμόσφαιρα».

Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, αυτές οι ανωμαλίες «σύντομα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον πλανήτη και άρχισαν να μεταβάλλουν τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και την κίνηση των συστημάτων καταιγίδων».

Το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι «το El Niño που δημιουργήθηκε από αυτό το κολοσσιαίο κύμα έχει έκτοτε αυξήσει τη θερμοκρασία σε τμήμα του κεντρικού και ανατολικού τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού κατά περισσότερο από 3°C σε σχέση με τον μέσο όρο».

Τα 24 κλιματικά μοντέλα που συμφωνούν για το 2026

Η σοβαρότητα της κατάστασης επιβεβαιώνεται από τη σύγκλιση των επιστημονικών προβλέψεων. Ο κλιματολόγος επισημαίνει ότι υπάρχουν συνήθως «περισσότερα από 24 κλιματικά μοντέλα από υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο που προβλέπουν συνθήκες El Niño και συχνά διαφωνούν μεταξύ τους».

Ωστόσο, η κατάσταση που καταγράφεται φέτος είναι πρωτοφανής, καθώς «φέτος είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένα από ποτέ στην πρόβλεψη ότι οι συνθήκες El Niño θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2026».

Οι προβολές του ειδικού δείχνουν ότι «οι προβλέψεις δίνουν πιθανότητα μεγαλύτερη του 80% το El Niño να παραμείνει πολύ ισχυρό για το υπόλοιπο του έτους και θα μπορούσε να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί».

Κατά συνέπεια, όπως αναφέρει ο ειδικός στους New York Times, «αυτή η υψηλή βεβαιότητα σημαίνει ότι πολλές από τις προβλεπόμενες επιπτώσεις —ισχυρές βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, ξηρασία και πυρκαγιές σε άλλες και ενίσχυση της παγκόσμιας θέρμανσης— είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν».

Ο Shaman επαναλαμβάνει, ωστόσο, τη σημασία των μακροπρόθεσμων προγνώσεων, διευκρινίζοντας ότι «αυτό σημαίνει επίσης πως οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι κοινότητες μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την ασυνήθιστη και ξεκάθαρη επιστημονική πρόβλεψη. Υπάρχει ακόμη χρόνος για προετοιμασία».

Κίνδυνος για ξηρασίες και πλημμύρες

Με βάση προηγούμενα αντίστοιχα φαινόμενα, το άρθρο χαρτογραφεί τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους.

Σύμφωνα με τον Shaman, «η Νότια Αφρική και η Ινδία είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν μειωμένες βροχοπτώσεις και ξηρασία, γεγονός που θα μπορούσε να επιβαρύνει τα αποθέματα τροφίμων και να διαταράξει την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας».

Προς την ασιατική ήπειρο, «οι ξηρές συνθήκες στην Ινδονησία έχουν ήδη οδηγήσει σε δασικές πυρκαγιές και αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ πιθανό να παραμείνει».

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν δραματικά και σε άλλες περιοχές, καθώς «το επόμενο καλοκαίρι για το Νότιο Ημισφαίριο, κατά τη διάρκεια του δικού μας χειμώνα, θα μπορούσε να είναι πολύ θερμό, με υψηλή πιθανότητα για κύματα καύσωνα στην Αυστραλία και σε τμήματα της Βραζιλίας».

Όσον αφορά τις ακραίες βροχοπτώσεις, η ανάλυση των New York Times προειδοποιεί ότι «άλλες περιοχές, όπως η Κένυα, η ανατολική Κίνα και οι νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πιθανότερο να καταγράψουν βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Ειδικότερα, «οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν πιθανότητα μεγαλύτερη του 70% για βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα σε τμήματα των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων».

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