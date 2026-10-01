Τρεις μαθητές Γυμνασίου στον Παγκόσμιο Τελικό Ρομποτικής - Εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Πουέρτο Ρίκο

Snapshot Τρεις μαθητές Γυμσίου της ομάδας STEMedu01 προκρίθηκαν στον Παγκόσμιο Τελικό Ρομποτικής WRO 2026, που θα διεξαχθεί στο Πουέρτο Ρίκο.

Η ομάδα θα διαγωνιστεί στην απαιτητική κατηγορία RoboMission, η οποία συνδυάζει μηχανική σκέψη, προγραμματισμό και ομαδική συνεργασία υπό πίεση.

Η συμμετοχή της ομάδας απαιτεί σημαντική οικονομική στήριξη για ταξίδι, διαμονή, εξοπλισμό και τεχνική προετοιμασία, και η STEMedu01 αναζητά χορηγούς.

Οι μαθητές έχουν ήδη διεθνή εμπειρία από τη συμμετοχή τους στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025 στη Σιγκαπούρη.

Οι ελληνικές ομάδες σχεδιάζουν ρομποτικές λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη και IoT που απευθύνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, όπως βοηθήματα για παιδιά με κινητικές δυσκολίες και έξυπνα μουσεία. Snapshot powered by AI

Τρεις μαθητές Γυμνασίου της ελληνικής ομάδας ρομποτικής STEMedu01 εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον Παγκόσμιο Τελικό της World Robot Olympiad (WRO) 2026, όπου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026.

Η ομάδα θα διαγωνιστεί στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία RoboMission, έχοντας ήδη μια σημαντική διεθνή εμπειρία, καθώς είχε συμμετάσχει και στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής του 2025 στη Σιγκαπούρη.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τους μαθητές και την ελληνική μαθητική ρομποτική, καθώς η συμμετοχή στον Παγκόσμιο Τελικό φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με κορυφαίες ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο.

Ωστόσο, για να μπορέσει η STEMedu01 να ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο τον ερχόμενο Δεκέμβριο, χρειάζεται οικονομική στήριξη. Η ομάδα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης χορηγών, προκειμένου να καλυφθούν τα σημαντικά έξοδα μετακίνησης, διαμονής, συμμετοχής, εξοπλισμού και τεχνικής προετοιμασίας.

Ποιοι είναι οι τρεις μαθητές

Η τριμελής ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Κωνσταντίνο Μηλίτση και Γιώργο Τζουβελέκη, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό περιβάλλον.

Η κατηγορία RoboMission απαιτεί από τους διαγωνιζόμενους να συνδυάσουν μηχανική σκέψη, προγραμματισμό, ταχύτητα, επίλυση απρόβλεπτων προβλημάτων και ομαδική συνεργασία, όλα κάτω από συνθήκες έντονης πίεσης.

Η πρόκριση στον φετινό Παγκόσμιο Τελικό έρχεται ως συνέχεια της συμμετοχής της ίδιας ομάδας στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής του 2025 στη Σιγκαπούρη, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική προσπάθεια και την πολύμηνη προετοιμασία των μαθητών και του προπονητή τους.

Από την Ελλάδα στην παγκόσμια σκηνή

Για τη STEMedu01, το ταξίδι στο Σαν Χουάν δεν αποτελεί μόνο έναν ακόμη διαγωνιστικό στόχο. Είναι μια ευκαιρία για βιωματική μάθηση, διεθνή δικτύωση και επαφή με μαθητικές ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο.

Η προετοιμασία απαιτεί από τους μαθητές να σχεδιάσουν από το μηδέν, να κατασκευάσουν με ακρίβεια και να προγραμματίσουν ρομποτικές λύσεις που καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετες προκλήσεις μηχανικής.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργούνται δεξιότητες που ξεπερνούν τα στενά όρια ενός διαγωνισμού: η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία.

Η οικονομική πρόκληση και το κάλεσμα για στήριξη

Η πρόκριση είναι μόνο το πρώτο βήμα. Για να γίνει πραγματικότητα η συμμετοχή της ελληνικής ομάδας στον Παγκόσμιο Τελικό, απαιτούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι.

Τα έξοδα αφορούν μεταξύ άλλων τα αεροπορικά εισιτήρια και τη μετακίνηση, τη διαμονή, τα τέλη συμμετοχής, τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό και τις ανάγκες της τεχνικής προετοιμασίας.

Για τον λόγο αυτό, η STEMedu01 απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε εταιρείες τεχνολογίας, οργανισμούς και ιδιώτες που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια των τριών μαθητών.

Η οικονομική ενίσχυση, όπως επισημαίνει η ομάδα, δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή τριών μαθητών σε έναν διεθνή διαγωνισμό, αλλά αποτελεί επένδυση στη γνώση, την τεχνολογική δημιουργικότητα και την παρουσία της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τη WRO Hellas.

Ρομποτική με τεχνητή νοημοσύνη και λύσεις για πραγματικές ανάγκες

Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ.

Οι μαθητικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει πρωτότυπες εφαρμογές που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομη πλοήγηση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), επιχειρώντας να δώσουν λύσεις σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ανάμεσα στα έργα που έχουν ξεχωρίσει είναι ένα έξυπνο σύστημα που επιτρέπει σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες να ζωγραφίζουν μέσω ρομποτικής, με την τεχνητή νοημοσύνη να παρέχει ανατροφοδότηση για την ακρίβεια του σχεδίου.

Ένα ακόμη project αφορά ένα έξυπνο μουσείο, το οποίο αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη.

Παράλληλα, έχουν παρουσιαστεί αυτόνομα συστήματα για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση υποβρύχιων αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και τεχνολογικές λύσεις για την προστασία αρχαιολογικών χώρων από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές.

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως επένδυση στο αύριο

Η εκπαιδευτική ρομποτική δεν αποτελεί μόνο ένα πεδίο διαγωνισμού. Για τους μαθητές είναι ένας τρόπος να μετατρέψουν τη γνώση σε πράξη και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους ακολουθήσουν και στην ενήλικη ζωή τους.

Μέσα από την ενασχόληση με τη ρομποτική, τα παιδιά μαθαίνουν να αναλύουν προβλήματα, να αναζητούν λύσεις, να συνεργάζονται, να δοκιμάζουν, να αποτυγχάνουν και να επανέρχονται με νέες ιδέες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της COSMOTE TELEKOM με τη WRO Hellas, δίνεται διαχρονικά έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM, στην πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία, αλλά και στην εξοικείωση της νέας γενιάς με τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.