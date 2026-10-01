Νετανιάχου για flybubai: «Οι επιβάτες απέτρεψαν μία καταστροφή αντίστοιχη με την 11η Σεπτεμβρίου»

Snapshot Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του Ιράν στην υπόθεση με το αεροσκάφος της flydubai.

Ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη φέρεται να είχε φανατισμό και μίσος κατά των Ισραηλινών, χωρίς να είναι γνωστό το πλήρες ιστορικό του.

Ο δράστης της επίθεσης βρίσκεται υπό έρευνα από τη Σαουδική Αραβία και πιθανόν θα μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ θα παρακολουθεί και πιθανώς θα συμμετάσχει στην έρευνα για το περιστατικό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επιβάτες που εμπόδισαν τον συγκυβερνήτη απέτρεψαν μια καταστροφή παρόμοια με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Δεν απέκλεισε εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό με το αεροσκάφος της flybubai, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος εξήγησε ότι είναι πολύ νωρίς στην έρευνα.

Σε συνέντευξή στο Fox News, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ερώτηση αν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για εμπλοκή του Ιράν στην επίθεση απάντησε: «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι». Τόνισε ότι δεν γνωρίζει «το ακριβές ιστορικό» του συγκυβερνήτη της flydubai που επιτέθηκε στον κυβερνήτη και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος.

«Αλλά είναι προφανές ότι μισούσε τους Ισραηλινούς. Αυτό είναι φανατισμός και μίσος ανυπολόγιστου επιπέδου», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Ο πιλότος που πραγματοποίησε την επίθεση βρίσκεται υπό έρευνα από τη Σαουδική Αραβία. Πιστεύω ότι θα μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από όπου κατάγεται ή τουλάχιστον από όπου απογειώθηκε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Θα φτάσουμε στη ρίζα σε ό,τι αφορά τον δράστη, είτε είχε συνεργούς, είτε το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό», τόνισε.

Και συνέχισε: «Θα παρακολουθούμε και, ενδεχομένως, θα συμμετάσχουμε σε αυτή την έρευνα». Χθες υπήρξαν πληροφορίες ότι την υπόθεση ερευνά η ισραηλινή Μοσάντ και προσωπικά ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, Ντέιβιντ Μπαρνέα.

«Αντιμετωπίσαμε μια καταστροφή απίστευτων διαστάσεων. Φροντίστε να κάθεται ένας Ισραηλινός δίπλα σας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου για τον ηρωισμό των Ισραηλινών επιβατών που εισέβαλαν στο πιλοτήριο και ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη.

Παράλληλα περιέγραψε τις τρομακτικές σκηνές που έζησαν οι επιβάτες καθώς συναντήθηκε με κάποιους από αυτούς. «Οι άνθρωποι είχαν ήδη αρχίσει να προσεύχονται. Νόμιζαν ότι θα συντριβούν όλοι και θα πεθάνουν και σώθηκαν. Σώθηκαν από ήρωες», ανέφερε.

Επιπλέον ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN δήλωσε ότι όσοι εμπόδισαν τον συγκυβερνήτη «κατάφεραν να αποτρέψουν μια καταστροφή όπως αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου».

Διαβάστε επίσης