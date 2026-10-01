Η σοκαριστική στιγμή που το αεροπλάνο της Flydubai κάνει βουτιά - Κραυγές και προσευχές στην καμπίνα

Snapshot Το αεροπλάνο της Flydubai πραγματοποίησε απότομη κάθοδο περίπου 17.000 ποδιών μέσα σε δύο λεπτά λόγω απόπειρας αεροπειρατείας από τον συγκυβερνήτη.

Ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν και φερόμενος ως θρησκευτικός εξτρεμιστής, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Επιβάτες και μέλη του πληρώματος, με τη βοήθεια ενός Βρετανού πιλότου εκτός υπηρεσίας, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η πτήση εκτράπηκε και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας μετά από εκπομπή σημάτων έκτακτης ανάγκης 7700 και 7500.

Η Flydubai έχει καθηλώσει τα αεροσκάφη της προς και από το Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία ερευνούν το περιστατικό και τη διαδικασία αδειοδότησης του δράστη. Snapshot powered by AI

Η πτήση της Flydubai βρισκόταν πάνω από την Ιορδανία όταν το Boeing 737 πραγματοποίησε μια ξαφνική και απότομη κάθοδο, χάνοντας περίπου 17.000 πόδια μέσα σε μόλις δύο λεπτά, δηλαδή σχεδόν 5.200 μέτρα.

Η ένταση που επικράτησε στην καμπίνα αποτυπώνεται στα βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους, καθώς οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό.

Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης ακούγονται ουρλιαχτά, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο, λίγο αργότερα, μια γυναίκα εμφανίζεται γονατισμένη στον διάδρομο, κρατώντας σφιχτά ένα κάθισμα για να στηριχθεί.

BREAKING: Passenger captures terrifying moment inside Flydubai plane as flight suddenly plunges 17,000 feet amid a violent incident between pilots. Footage shows passengers running toward the cockpit. pic.twitter.com/08HfUQioxf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2026

Ο Ομανός πιλότος ήταν «θρησκευτικός εξτρεμιστής» που αρνούνταν να κάνει χειραψίες με γυναίκες

Το Ισραήλ ερευνά πώς ένας θρησκευτικός εξτρεμιστής από το Ομάν, ο οποίος μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του σε μια φερόμενη απόπειρα αεροπειρατείας, κατάφερε να λάβει άδεια να πετάξει, σύμφωνα με πληροφορίες.

Επιβάτες και μέλη του πληρώματος πάλεψαν με τον φερόμενο ως τρομοκράτη, αφού επιτέθηκε βίαια στον συνάδελφό του και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους της flydubai, το οποίο πετούσε σε ύψος πλεύσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης.

Η ομάδα κατάφερε στη συνέχεια να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο είχε χάσει ύψος 14.000 ποδιών μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα, ενώ ο βαριά τραυματισμένος κυβερνήτης, Smit Machchhar, βρισκόταν στο πάτωμα του αεροσκάφους, καλυμμένος από το αίμα του. Πιστεύεται ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που βοήθησαν στην εξουδετέρωση του δράστη ήταν και ένας Βρετανός πιλότος που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Ένας συνάδελφος του πιλότου υποστήριξε επίσης ότι ο δράστης, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι υπήκοος του Ομάν, ήταν θρησκευτικός εξτρεμιστής.

Μιλώντας στα εβραϊκά στο ισραηλινό Channel 16, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής διεθνών ειδήσεων Yosef Yisrael περιέγραψε μια συνομιλία που είχε με συνάδελφο του δράστη, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο πιλότος που μαχαιρώθηκε

Σύμφωνα με τη μετάφραση των δηλώσεων, ο Yisrael ανέφερε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον συνάδελφό του «ήταν κάποιος που χαρακτηριζόταν από πολύ παράξενη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε σχέση με τις θρησκευτικές πρακτικές του, οι οποίες ήταν διαφορετικές από εκείνες του περιβάλλοντός του στη flydubai».

«Για παράδειγμα, προσευχόταν πολύ και δεν έδινε το χέρι του σε γυναίκες», φέρεται να δήλωσε ο συνάδελφός του.

Ο Yisrael είπε ότι η πηγή του «εξέφρασε μεταμέλεια» και υποστήριξε ότι η flydubai «πρόδωσε το Ισραήλ».

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε. Προσλάβαμε τις υπηρεσίες ενός τρομοκράτη και παραλίγο να προκαλέσουμε τον θάνατο 180 ανθρώπων», φέρεται να είπε ο άνδρας, σύμφωνα με τον Yisrael. «Συνήθως μόνο Εμιρατιανοί πετούν προς το Ισραήλ. Δεν είναι ξεκάθαρο πώς βρέθηκε σε αυτή την πτήση».

Το Ισραήλ ερευνά πλέον πώς ο φερόμενος ως τρομοκράτης έλαβε έγκριση για να πετάξει το αεροσκάφος με προορισμό το Τελ Αβίβ, δεδομένου ότι το Ομάν δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και τα ξένα πληρώματα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της χώρας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους.

Η flydubai έχει πλέον καθηλώσει όλα τα αεροσκάφη της που εκτελούν δρομολόγια από και προς το Ισραήλ, καθώς διερευνά το περιστατικό.

Το πρωί της Τετάρτης, η πτήση FZ1073 εκτράπηκε μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου προτού τελικά προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια της αναστροφής της πορείας της, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό 7700, ένα τετραψήφιο σήμα που χρησιμοποιείται για την αναγγελία γενικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Λίγο αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, εξέπεμψε για σύντομο χρονικό διάστημα τον κωδικό 7500, ο οποίος αποτελεί διεθνές σήμα για παράνομη επέμβαση ή αεροπειρατεία.

Οι Αρχές φοβήθηκαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια νέα επίθεση τύπου «11ης Σεπτεμβρίου», ενώ υποστηρίχθηκε ότι οι επιβάτες απέτρεψαν μια «11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ», καθώς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Άτομο που άκουσε την κλήση κινδύνου του πληρώματος προς τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας περιέγραψε ότι το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, προτού τελικά προσγειωθεί στη μεγάλη πόλη που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του σαουδαραβικού βασιλείου.

Η πηγή, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, ανέφερε ότι η φωνή του πιλότου έτρεμε καθώς εξέπεμπε «mayday», ενημερώνοντας ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αεροπειρατεία και ότι θα χρειάζονταν ασθενοφόρα.

Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία αρχικά δεν έδωσε άδεια για προσγείωση και τον κατεύθυνε προς την Ιορδανία. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να περιμένει την έγκριση του ιορδανικού στρατού, προτού τελικά απομακρυνθεί και από την Ιορδανία.

Ο πιλότος επέστρεψε τότε προς τη Σαουδική Αραβία, δηλώνοντας ότι έπρεπε να προσγειωθεί στο Ταμπούκ. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τις προηγούμενες αρνήσεις προσγείωσης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης τη σύλληψη του δράστη, προσθέτοντας ότι «ανακρίνεται αυτή τη στιγμή από τις σαουδαραβικές Αρχές». Η ταυτότητα, η πρόθεση και το κίνητρό του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Επιβάτες και μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνήτης Machchhar, έχουν επαινεθεί για τη γενναιότητά τους, καθώς απέτρεψαν αυτό που θεωρείται απόπειρα επίθεσης αυτοκτονίας.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της επίθεσης ήταν και ένας Βρετανός πιλότος εκτός υπηρεσίας.

Ο Machchhar επαινέθηκε για το γεγονός ότι έσωσε τις ζωές των 174 επιβατών που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, μεταξύ των οποίων τέσσερις Αμερικανοί. Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος πλεύσης, ο ήρωας κυβερνήτης κατάφερε να αντιμετωπίσει τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλοτήριο και να αποτρέψει τις προσπάθειές του να προκαλέσει προβλήματα στα συστήματα του αεροσκάφους.

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τον Machchhar να βρίσκεται στο πάτωμα, καλυμμένος από αίμα, ενώ επιβάτες προσπαθούν να περιποιηθούν τα τραύματά του. Ένας ακόμη πιλότος φαίνεται να βρίσκεται δίπλα του, πιθανότατα αναίσθητος.

Στο βίντεο ακούγονται επιβάτες να λένε σε έναν από τους άνδρες: «Έσωσες το αεροπλάνο».

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε έκτοτε ότι ο Machchhar νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Ταμπούκ.

Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Israel Katz, ως «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης», η οποία «αποτράπηκε μόνο χάρη στον ηρωισμό αρκετών Ισραηλινών επιβατών».

Μεταξύ αυτών ήταν ένας Ισραηλινός επιβάτης, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τοπικά μέσα ως Yaniv Hayun και τον οποίο ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «ήρωα» κατά τη συνάντησή τους, μετά την επιστροφή του στο Τελ Αβίβ.

Ο Hayun, φορώντας ένα μπλουζάκι καλυμμένο με αίμα, αγκάλιασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και περιέγραψε πώς έσπασε την πόρτα του πιλοτηρίου και πάλεψε με τον φερόμενο ως τρομοκράτη, προτού αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Ο ίδιος απέδωσε τις γνώσεις του για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης στην παρακολούθηση της τηλεοπτικής σειράς «Air Disasters», η οποία παρουσιάζει και αναλύει σημαντικά αεροπορικά δυστυχήματα και κρίσεις.

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