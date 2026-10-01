Με ένα αυγό κάθε πρωί, θα αυξηθεί όντως η χοληστερόλη σας;

Η καθημερινή κατανάλωση αυγών δεν αυξάνει απαραίτητα τη χοληστερόλη στο αίμα σας. Για πολλούς υγιείς ενήλικες, ένα αυγό την ημέρα μπορεί να ενταχθεί σε μια διατροφή φιλική προς την καρδιά, χωρίς να αυξάνει σημαντικά την LDL («κακή») χοληστερόλη.

Ωστόσο, η επίδραση δεν είναι ίδια για όλους: τα ήδη αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, η συνολική διατροφή και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος παίζουν όλα ρόλο.

Η σημαντική διάκριση έγκειται στη διαφορά μεταξύ της χοληστερόλης που περιέχεται στο αυγό και της χοληστερόλης που κυκλοφορεί στο αίμα σας. Η κατανόηση αυτής της διαφοράς βοηθά να εξηγηθεί γιατί έχουν αλλάξει οι διατροφικές συμβουλές σχετικά με τα αυγά.

Γιατί η χοληστερόλη των αυγών δεν αυξάνει αυτόματα τη χοληστερόλη του αίματος;

Το ήπαρ παράγει το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης, που κυκλοφορεί στο αίμα. Αν και η χοληστερόλη από τις τροφές μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα στο αίμα, τα κορεσμένα λιπαρά έχουν γενικά μεγαλύτερη επίδραση στη χοληστερόλη LDL.

Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 186 mg διατροφικής χοληστερόλης, σχεδόν εξ ολοκλήρου στον κρόκο του, αλλά μόνο περίπου 1,6 g κορεσμένων λιπαρών. Τα αυγά παρέχουν επίσης πρωτεΐνη, χολίνη, βιταμίνη Β12, σελήνιο και θρεπτικά συστατικά για την υγεία των ματιών, όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη.

Παρ' όλα αυτά, η διατροφική χοληστερόλη επηρεάζει ορισμένους ανθρώπους. Ανασκοπήσεις ελεγχόμενων μελετών διατροφής έχουν διαπιστώσει μέτριες κατά μέσο όρο αυξήσεις της LDL, όταν αυξάνεται η κατανάλωση αυγών, αν και τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Τα αυγά προφανώς και περιέχουν χοληστερόλη, αλλά οι επιδράσεις τους δεν μπορούν να κριθούν μόνο από την περιεκτικότητά τους σε αυτήν.

Τι δείχνει η νεότερη έρευνα σχετικά με την καθημερινή κατανάλωση αυγών;

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη διασταύρωσης (crossover study) του 2025 εξέτασε αν η διατροφική χοληστερόλη ή τα κορεσμένα λιπαρά ασκούσαν μεγαλύτερη επίδραση στην LDL.

Οι ερευνητές συνέκριναν 3 διατροφικά σχήματα για 5 εβδομάδες:

ένα που περιλάμβανε 2 αυγά ημερησίως, αλλά λίγα κορεσμένα λιπαρά ένα άλλο που δεν περιείχε καθόλου αυγά, αλλά περισσότερα κορεσμένα λιπαρά, και ένα όπου οι συμμετέχοντες ακολούθησαν μια τυπική διατροφή (ομάδα ελέγχου)

Η διατροφή με τα 2 αυγά και τα χαμηλά κορεσμένα λιπαρά οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα LDL σε σύγκριση με τη διατροφή που περιείχε υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών, αν και καθόλου αυγά. Συνολικά, τα κορεσμένα λιπαρά και όχι η διατροφική χοληστερόλη ήταν εκείνα που συσχετίστηκαν με υψηλότερα επίπεδα LDL.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τα υπάρχοντα στοιχεία ότι το συνολικό διατροφικό πρότυπο έχει μεγαλύτερη σημασία από την απλή αποφυγή της κατανάλωσης αυγών. Δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση 2 αυγών ημερησίως μειώνει τη χοληστερόλη, ούτε ότι όλοι οι άνθρωποι αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο ούτε και ότι το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο προλαμβάνει τα καρδιακά επεισόδια. Η μελέτη ήταν σχετικά μικρής κλίμακας και αξιολόγησε τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές στα επίπεδα χοληστερόλης, όχι τις μακροπρόθεσμες καρδιαγγειακές εκβάσεις.

Πόσα αυγά μπορείτε να καταναλώνετε εάν τα επίπεδα της χοληστερόλης σας είναι φυσιολογικά;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η κατανάλωση έως και 1 ολόκληρου αυγού την ημέρα μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) υποστηρίζει αυτήν την προσέγγιση, τονίζοντας παράλληλα ότι η υπόλοιπη διατροφή πρέπει να είναι χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά και πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης και άλλες θρεπτικές τροφές.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος προετοιμασίας. Ένα βραστό ή ποσέ αυγό, συνοδευόμενο από φρυγανιά ολικής άλεσης και λαχανικά, αποτελεί μια διαφορετική διατροφική επιλογή σε σχέση με τα αυγά που σερβίρονται συχνά με μπέικον, λουκάνικα, βούτυρο και μεγάλες ποσότητες τυριού. Αυτές οι προσθήκες αυξάνουν σημαντικά την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και νατρίου.

Ποιοι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί με την καθημερινή κατανάλωση αυγών;

Άτομα με υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης, διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο ή διαβήτη χρειάζονται πιο εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με την κατανάλωση κρόκων αυγού και τη συνολική πρόσληψη χοληστερόλης μέσω της διατροφής.

Γι' αυτές τις ομάδες, η καθημερινή κατανάλωση ενός ολόκληρου αυγού δεν αποτελεί απαραίτητα την καταλληλότερη επιλογή. Ο θεράπων ιατρός ή ο διατροφολόγος τους μπορεί να συστήσει περιορισμό των κρόκων, ανάλογα με τα επίπεδα χοληστερόλης, τη συνολική διατροφή και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο του ατόμου.

Δεν είναι απαραίτητο να αποκλειστούν εντελώς τα αυγά. Προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη κατάλληλων επιπέδων LDL μέσω της συνολικής διατροφής και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μέσω της συνταγογραφούμενης θεραπείας για την μείωση της χοληστερόλης.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να διαπιστώσω αν τα αυγά αυξάνουν τη χοληστερόλη μου χωρίς να κάνω εξέταση αίματος;

Όχι. Η υψηλή LDL χοληστερόλη συνήθως δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Εάν έχετε αυξημένη χοληστερόλη και σκέφτεστε να αλλάξετε τη συχνότητα κατανάλωσης αυγών, ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων λιπιδίων και να αποφασίσει αν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Μπορώ να πάρω την πρωτεΐνη από τα αυγά χωρίς να καταναλώνω τους κρόκους;

Ναι. Το ασπράδι του αυγού παρέχει πρωτεΐνη χωρίς ουσιαστικά καθόλου λιπαρά ή χοληστερόλη, γεγονός που το καθιστά κατάλληλη επιλογή για άτομα στα οποία έχει συσταθεί ο περιορισμός των κρόκων. Ωστόσο, η αφαίρεση του κρόκου συνεπάγεται και την απώλεια θρεπτικών συστατικών, όπως η χολίνη και διάφορες βιταμίνες.

Συμπέρασμα

Για πολλούς υγιείς ανθρώπους, η κατανάλωση ενός αυγού την ημέρα είναι απίθανο να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στα επίπεδα χοληστερόλης, εφόσον η συνολική διατροφή είναι χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό των αυγών ως εγγενώς επιβλαβών, ούτε υποστηρίζουν την άποψη ότι η απεριόριστη κατανάλωσή τους είναι ασφαλής για όλους.

Εάν η χοληστερόλη LDL είναι αυξημένη, εξετάστε το σύνολο των διατροφικών σας συνηθειών και ζητήστε εξατομικευμένες συμβουλές, αντί να εστιάζετε αποκλειστικά στα αυγά.

Πηγές: