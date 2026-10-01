120 δόσεις: Θερμή η υποδοχή της αγοράς - Το θηριώδες ιδιωτικό χρέος και τα «στοιχήματα» βιωσιμότητας

Snapshot Η διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από 72 σε 120 δόσεις υποδέχτηκε θετικά από επιχειρηματικούς φορείς, καθώς αποτελούσε πάγιο αίτημα για τη βελτίωση της ρευστότητας.

Η επιτυχία του νέου πλαισίου θα κριθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να παραμείνουν στη ρύθμιση μέχρι την ολοκλήρωση της αποπληρωμής.

Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε 420,9 δισ. ευρώ, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανέρχονται σε 238,6 δισ. ευρώ και το Δημόσιο να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών.

Επισημαίνεται η ανάγκη για μόνιμο και σταθερό πλαίσιο ρυθμίσεων που θα συνδέει το ύψος των δόσεων με την οικονομική δυνατότητα των επιχειρήσεων.

Τα μέτρα για το πλαίσιο λειτουργίας των servicers και η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης θεωρούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση των επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα θετικά σχόλια υποδέχτηκαν οι επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς της χώρας, τις εξαγγελίες για τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, καθώς αποτελούσε εδώ καιρό ένα από τα πάγια αιτήματα, όλων των κλάδων που επαναλάμβαναν σε κάθε δυνατή ευκαιρία ενώ μάλιστα ήταν και από τα βασικά «παράπονα» η μη συμπερίληψη του συγκεκριμένου μέτρου στη φετινή ΔΕΘ. Επίσης θετικά αξιολογούνται και οι παρεμβάσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των servicers και η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Αυτό, όμως, που επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της εγχώριας επιχειρηματικότητας είναι η ανάγκη να αποκτήσουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις πιο μόνιμο χαρακτήρα, ώστε να δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο και σταθερό πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών, που θα είναι γνωστό εξαρχής με ίσους κανόνες για όλους.

Η επιτυχία του νέου πλαισίου, θα κριθεί τελικά, σύμφωνα με τους ίδιους, από το εάν οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παραμείνουν στη ρύθμιση μέχρι την τελευταία δόση. Στόχος είναι η αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την προστασία των θέσεων εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση η αγορά αναμένει την εξειδίκευση των μέτρων, ώστε να αξιολογηθεί το εύρος και ο πραγματικός αντίκτυπός τους στην οικονομία.

Πάντως πρόκειται για ρυθμίσεις που ίσως έπρεπε να είχαν ληφθεί και νωρίτερα καθώς σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 και ανήλθε σε €420,9 δισ. (169% του ΑΕΠ), κατά €22,1 δισεκ. υψηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν σε €238,6 δισεκ., ωστόσο το μερίδιό τους στο συνολικό ιδιωτικό χρέος υποχώρησε περαιτέρω στο 56,7%. Οι οφειλές προς το Δημόσιο εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 70% του συνόλου.

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετικό βήμα οι 120 δόσεις – Ώρα για μια μόνιμη και βιώσιμη ρύθμιση οφειλών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αξιολογεί θετικά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις, καθώς κινείται στην κατεύθυνση μιας πρότασης που ο Σύλλογός μας υποστηρίζει σταθερά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ΕΣΠ έχει θέσει δημόσια από τις αρχές του 2026 την ανάγκη για πάγια ρύθμιση έως 120 δόσεων, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ένταξη περισσότερων οφειλετών, αλλά η δυνατότητά τους να παραμένουν στη ρύθμιση μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για αλγοριθμικό προσδιορισμό της ρύθμισης, ώστε το ύψος της μηνιαίας δόσης να συνδέεται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα και τις ταμειακές ροές κάθε επιχείρησης.

Κατά την εξειδίκευση της νέας ρύθμισης, ο ΕΣΠ θεωρεί σημαντικό να εξεταστεί και η θέση επιχειρήσεων που εξυπηρετούν άλλες ενεργές ρυθμίσεις, ώστε να μην προκύψουν αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις, καθώς και η δυνατότητα ένταξης νεότερων οφειλών και επανένταξης επιχειρήσεων που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις λόγω πραγματικής οικονομικής αδυναμίας.

Θετικά αξιολογούνται επίσης οι παρεμβάσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των servicers και η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς το αυξημένο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος επιβαρύνει άμεσα τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τελικά ολόκληρη την αγορά.

Οι 120 δόσεις αποτελούν σημαντικό βήμα. Στόχος πλέον πρέπει να είναι η μετάβαση από τις έκτακτες ρυθμίσεις σε ένα σταθερό σύστημα που θα επιτρέπει στις βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίζουν και, κυρίως, να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Σταύρος Καφούνης: «Καλοδεχούμενες οι 120 δόσεις – Η αγορά χρειάζεται διαρκή ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις»

«Η διεύρυνση της ρύθμισης των οφειλών έως τις 120 δόσεις είναι μια καλοδεχούμενη παρέμβαση, την οποία η ΕΣΕΕ έχει ζητήσει επιτακτικά, καθώς μπορεί να δώσει πολύτιμη ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θετικά αποτιμούμε και τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση» αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Στ. Καφούνης.

«Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε εν μέσω μιας βαθιάς και εξαιρετικά ρευστής διεθνούς κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας επιβαρύνουν καθημερινά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και συνολικά την αγορά. Γι’ αυτό και το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να παραμείνει σε διαρκή ετοιμότητα, ώστε, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, να προχωρήσει άμεσα σε νέες, στοχευμένες παρεμβάσεις».

Η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και η διατήρηση της αγοράς όρθιας πρέπει να παραμείνουν σταθερή προτεραιότητα, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ.

ΒΕΑ: Δικαίωση δύο πάγιων αιτημάτων

Την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση δύο βασικών και πάγιων αιτημάτων του, τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και την ένταξη πλέον και των οφειλών του 2024, εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για παρεμβάσεις, που, σύμφωνα με τη διοίκηση του, το ΒΕΑ διεκδικεί εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, επισημαίνοντας προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, ότι απαιτείται ένα πραγματικά βιώσιμο πλαίσιο αποπληρωμής των συσσωρευμένων χρεών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η θέση του Επιμελητηρίου είναι, ότι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε. Οι μικρές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με διαδοχικές κρίσεις, από την οικονομική και την υγειονομική έως την ενεργειακή, οι επιπτώσεις της οποίας εξακολουθούν να επιβαρύνουν το λειτουργικό τους κόστος. Οι αυξημένες δαπάνες για ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση συνεχίζουν να περιορίζουν σημαντικά τη διαθέσιμη ρευστότητα.

Οι προτάσεις του ΒΕΑ

Το ΒΕΑ είχε επισημάνει ότι η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 72 δόσεις δεν επαρκούσε για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Όσο υψηλότερη παραμένει η μηνιαία επιβάρυνση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης και δημιουργίας ενός νέου κύκλου ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για τον λόγο αυτό, κατά την πρόσφατη συμμετοχή του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το Επιμελητήριο είχε ζητήσει ρητά τη θεσμοθέτηση 120 δόσεων αντί των 72.

Παράλληλα, είχε αντιταχθεί στον περιορισμό της ρύθμισης μόνο σε χρέη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπογραμμίζοντας ότι οι πιέσεις στη ρευστότητα συνεχίστηκαν το 2024 και το 2025. Είχε ζητήσει συνεπώς, τη διεύρυνση της περιμέτρου των οφειλών, ώστε να μην αποκλείονται νεότερα χρέη. Η αύξηση στις 120 δόσεις και η ένταξη πλέον και των οφειλών του 2024 κινούνται προς την κατεύθυνση των συγκεκριμένων προτάσεων του ΒΕΑ.