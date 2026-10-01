Νέες δορυφορικές εικόνες του Google Maps αποκαλύπτουν την τεράστια έκταση της καταστροφής στη Γάζα

Snapshot Νέες δορυφορικές εικόνες του Google Maps από τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, χώρους λατρείας και υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας λόγω ισραηλινών βομβαρδισμών.

Περίπου 2,1 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί και ζουν σε προσωρινά καταλύματα, ενώ το 82% των κτιρίων στη Γάζα έχει υποστεί ζημιές, με τα δύο τρίτα να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι συνολικές ποσότητες ερειπίων στη Γάζα φτάνουν τους 61 εκατομμύρια τόνους, που είναι 20 φορές περισσότερα από τα ερείπια όλων των πολέμων παγκοσμίως τα τελευταία 18 χρόνια.

Περίπου 580 χιλιόμετρα δρόμων έχουν καθαριστεί και 907.000 τόνοι ερειπίων έχουν απομακρυνθεί, αλλά μόνο το 1,5% αυτών έχει ανακυκλωθεί και επαναχρησιμοποιηθεί.

Από την έναρξη του πολέμου το 2023 έχουν σκοτωθεί πάνω από 74.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι. Snapshot powered by AI

Οι πρόσφατα ενημερωμένες δορυφορικές εικόνες του Google Maps αποκαλύπτουν την κλίμακα της καταστροφής στην Λωρίδα της Γάζας, σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ, η οποία έχει προκαλέσει μια συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση που επηρεάζει τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής.

Οι νέες εικόνες τραβήχτηκαν τον Ιούνιο του 2026 και αποτυπώνουν τις καταστροφές που έχουν υποστεί κατοικίες, επιχειρήσεις, χώροι λατρείας και υποδομές από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ολόκληρες συνοικίες έχουν μετατραπεί σε απέραντους σωρούς από μπάζα, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε σκηνές κατά μήκος μεγάλου τμήματος της ακτογραμμής, συχνά σε απόσταση λίγων μέτρων από τη θάλασσα. Το κάποτε πολυσύχναστο λιμάνι της Γάζας, που σήμερα είναι κατεστραμμένο, περιβάλλεται, επίσης, από πρόχειρα καταλύματα. Κάθε διαθέσιμος ανοιχτός χώρος στην πόλη της Γάζας είναι γεμάτος με παράγκες, σκηνές και καλύβες.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και σε πόλεις στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπως στην Μπεϊτ Λαχίγια και την Μπεϊτ Χανούν, καθώς και στην Χαν Γιούνις. Σημαντικές γειτονιές της πόλης της Γάζας, όπως η Τζαμπαλίγια και η Σουτζάγια, οι οποίες αποτέλεσαν στόχο επανειλημμένων ισραηλινών επιθέσεων, είναι πλέον ακατοίκητες.

Γάζα 2023-2026 - Αλ-Μαουάσι, Ράφα:

Εκτεταμένες καταστροφές είναι ορατές και στο νότιο τμήμα της Γάζας κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο. Η πόλη της Ράφα φαίνεται να έχει ισοπεδωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου, όπως και ο καταυλισμός Τελ αλ-Σουλτάν.

Περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ζουν σε σκηνές και προσωρινά καταλύματα στη Γάζα, όπου περίπου το 82% των κτιρίων – περίπου 200.000 κτίρια – έχουν υποστεί ζημιές, με τα δύο τρίτα από αυτά να έχουν καταστραφεί τελείως, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA.

Γάζα 2023-2026: - Τελ αλ-Σουλτάν, Ράφα:

Μια πρόσφατη εκτίμηση του ΟΗΕ υπολόγισε ότι ο αριθμός των κατεστραμμένων κτιρίων σε ολόκληρη τη Γάζα είχε αυξηθεί κατά 9% από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2025.

«Εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα ερειπίων στη Γάζα ανέρχεται σε 61 εκατομμύρια τόνους. Πρόκειται για περίπου 20 φορές μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που δημιουργήθηκε σε όλους τους πολέμους παγκοσμίως τα τελευταία 18 χρόνια», δήλωσε τον περασμένο μήνα στον Guardian ο Τζάκο Σίλιερς, ειδικός εκπρόσωπος του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ στην Παλαιστίνη.

Γάζα 2023-2026 - Τζαμί Ιστικλάλ, Χαν Γιούνις

Μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί περίπου 580 χιλιόμετρα δρόμων, ενώ έχουν απομακρυνθεί περίπου 907.000 τόνοι ερειπίων. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι έχουν ανακυκλωθεί και επαναχρησιμοποιηθεί, ποσότητα που αντιστοιχεί μόλις στο 1,5% του συνολικού όγκου.

Σύμφωνα με τον Σίλιερς, η παρουσία σορών που εξακολουθούν ακόμη να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια παραμένει ένα από τα πιο επείγοντα ανθρωπιστικά προβλήματα.

Γάζα 2023-2026 - Μπεϊτ Λαχίγια:

Περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ, οι περισσότεροι άμαχοι. Η σύγκρουση πυροδοτήθηκε από μια επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία μαχητές σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα, κυρίως άμαχους, και πήραν 251 άλλους ως ομήρους.