Ελλάδα-Ολλανδία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας

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Ελλάδα-Ολλανδία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
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H Εθνική Ομάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά το Nations League με 2 εκτός έδρας νίκες κόντρα στη Σερβία (1-2) και τη Γερμανία (0-1) και καμαρώνει στην κορυφή του ομίλου. Σήμερα (21:45) υποδέχεται στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας την Ολλανδία με στόχο την τρίτη σερί νίκη.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ.Ο Χρήστος Τζόλης να σκοράρει & η Ελλάδα να κερδίσει.Over 0.5 γκολ Ελλάδα & Over 5.5 κόρνερ Ελλάδα.Ο Βαγγέλης Παυλίδης να σκοράρει.Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0.

Σούπερ προσφορές από το Pamestoixima.gr και για τη Euroleague

Σήμερα ξεκινάει και η 3η αγωνιστική της Euroleague. Στις 21:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπολόνια. Αύριο, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορές* και πολλές σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις για τη Euroleague, σήμερα για τον αγώνα Μπολόνια Ολυμπιακός και αύριο για το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ.

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