Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ένα οργανωμένο χαμηλό

Δημήτρης Δρίζος

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά
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  • Το κύριο ενδιαφέρον της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς τη νότια Ελλάδα, με βροχοπτώσεις στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.
  • Η εξέλιξη της κακοκαιρίας συνδέεται με ψυχρό βόρειο ρεύμα και δυναμική στην ανώτερη ατμόσφαιρα, ειδικά με βαθαίνον οργανωμένο χαμηλό στα 500 hPa.
  • Το χαμηλό ενισχύει ανοδικές κινήσεις, δυναμική αστάθεια και ζώνες σύγκλισης, αυξάνοντας την ένταση και διάρκεια των φαινομένων.
  • Αναμένεται σύνθετο και δυναμικό καιρικό σκηνικό στα νότια, με αυξημένες πιθανότητες ισχυρών και επίμονων βροχοπτώσεων.
  • Η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων προβλέπεται από Παρασκευή προς Σάββατο, με ανάγκη αυξημένης προσοχής στις νότιες περιοχές.
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Σταδιακά προς τη νότια Ελλάδα μετατοπίζεται το κύριο ενδιαφέρον της καιρικής εξέλιξης, καθώς οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, με την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στο βόρειο ρεύμα που μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες προς το Αιγαίο, αλλά συνδέεται και με τη δυναμική που αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ένα οργανωμένο χαμηλό στην περιοχή των 500 hPa, το οποίο βαθαίνει και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του ενισχύει τις ανοδικές κινήσεις του αέρα, τη δυναμική αστάθεια και τις ζώνες σύγκλισης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε τα φαινόμενα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Ως αποτέλεσμα, στα νότια διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο και δυναμικό καιρικό σκηνικό, με αυξημένες πιθανότητες για ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις.

Η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων αναμένεται κυρίως από την Παρασκευή προς το Σάββατο, με τις περιοχές της νότιας χώρας να χρειάζονται αυξημένη προσοχή λόγω της πιθανότητας για κατά τόπους έντονες βροχές.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Στη νοτιοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση για το Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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