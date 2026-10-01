Πλάκα: Με άδεια του 1979 το σπίτι που κατέρρευσε και σκοτώθηκαν 6 – Ντοκουμέντο του Newsbomb

Η οικοδομική άδεια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε μετά τη φονική έκρηξη, φέρει χρονολογία έκδοσης το 1979. Το στοιχείο αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί από τον πλήρη φάκελο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και τις πραγματογνωμοσύνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι κρίσιμο για την τεχνική διερεύνηση της τραγωδίας.

Επίσης, το κτίριο δεν ήταν διατηρητέο, σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο Newsbomb ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και μέλος της Επιτροπής Κανονισμού Επεμβάσεων. Το γεγονός ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε πριν από το 1985, σημειώνει, αναδεικνύει την ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης της τρωτότητας παλαιών κατασκευών, ιδίως απέναντι σε έντονα δυναμικά φορτία, όπως εκείνα που μπορεί να προκαλέσει μία έκρηξη.

Την ίδια ώρα, η έρευνα των Αρχών για τα αίτια της έκρηξης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα έως τώρα δημοσιοποιημένα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι το επίκεντρο ερευνών βρίσκεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και σε ενδεχόμενη διαρροή φυσικού αερίου εντός του κτιρίου, χωρίς να έχει ακόμη εκδοθεί οριστικό πόρισμα για την ακριβή αιτία και τις τεχνικές συνθήκες της κατάρρευσης.

«Τα προ του 1985 κτίρια είναι ευάλωτα»

«Επαληθεύεται η πληροφορία ότι δεν πρόκειται για διατηρητέο και, δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι τα κτίρια προ του 1985 είναι ευάλωτα έναντι δυναμικών φορτίσεων», αναφέρει ο κ. Αβραμίδης μιλώντας στο Newsbomb.

Όπως εξηγεί, το περιστατικό στην Πλάκα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με το αντίστοιχο συμβάν στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς η σύγκριση των δύο περιπτώσεων μπορεί να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά παλαιών κατασκευών σε περιβάλλον ισχυρής έκρηξης.

Ο ίδιος ζητεί να ληφθεί άμεσα κανονιστική πρόνοια για την εγκατάσταση ανιχνευτών συγκέντρωσης αερίου, ιδίως σε κτίρια με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Παράλληλα, προτείνει βαθμολόγηση της τρωτότητας παλαιότερων κτιρίων, με σαφή ιεράρχηση των περιπτώσεων που απαιτούν έλεγχο και, όπου κρίνεται αναγκαίο, στοχευμένες ενισχύσεις.

Τα τεχνικά στοιχεία του 1979

Ο κ. Αβραμίδης επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο ανέγερσης του κτιρίου, εφαρμοζόταν διαφορετικό πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα.

«Κατά τον χρόνο ανέγερσης του κτιρίου χρησιμοποιούνταν μαλακός λείος χάλυβας, αραιοί συνδετήρες και λεπτά πάχη πλακών και υποστυλωμάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κατά την τεχνική του εκτίμηση, αυτά τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις βαριές τοιχοποιίες που φέρεται να είχε το κτίριο, οδηγούν σε ένα πρώτο συμπέρασμα: ότι ο φέρων οργανισμός ενδεχομένως δεν ήταν επαρκής για να ανταποκριθεί στα φορτία μιας τόσο ισχυρής έκρηξης.

«Όπως γίνεται αντιληπτό, τα παραπάνω, σε συνδυασμό με βαριές τοιχοποιίες που φαίνεται να είχε το κτίριο, δίνουν το πολύ αρχικό συμπέρασμα ότι ο σκελετός ήταν ανεπαρκής έναντι της έκρηξης», τονίζει.

Με απλά λόγια, είναι πιθανό το ενδεχόμενο ότι οι 4 ένοικοι του κάτω ορόφου δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη, αν η στατικότητα του κτιρίου ήταν πιο σύγχρονη.

Η ανάγκη πρόληψης

Η κατάρρευση στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο με εμφατικό τρόπο την ασφάλεια του παλαιού κτιριακού αποθέματος, κυρίως σε περιοχές με πυκνή δόμηση, μικτές χρήσεις και κτίρια τα οποία έχουν υποστεί διαδοχικές μετατροπές στο πέρασμα των δεκαετιών.

Για τον κ. Αβραμίδη, η απάντηση δεν μπορεί να περιοριστεί στην εκ των υστέρων διερεύνηση μιας τραγωδίας. Απαιτούνται προληπτικά μέτρα: συστηματικοί έλεγχοι ευαλωτότητας, τεχνική ιεράρχηση των κτιρίων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ενίσχυση όπου χρειάζεται και ανιχνευτές διαρροής ή συγκέντρωσης αερίου στις εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν.

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