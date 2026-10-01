Ελλάδα - Ολλανδία: Στην... καυτή Τούμπα για μια ακόμη ιστορική νίκη

Η Εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης (01/10, 21:45) στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας.

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Ελλάδα - Ολλανδία: Στην... καυτή Τούμπα για μια ακόμη ιστορική νίκη
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Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση, με δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από τον ιστορικό θρίαμβο στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Έτσι, το μεταξύ τους παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή του League A, Group 2 του UEFA Nations League.

Ουσιαστικά η Εθνική ομάδα με μια ακόμα νίκη θα κάνει καθοριστικό βήμα για την εξασφάλιση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου και την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα έκανε ιδανική πρεμιέρα απέναντι στη Σερβία, ανατρέποντας το σκορ και παίρνοντας τη νίκη χάρη σε γκολ του Δουβίκα στο 94ο λεπτό. Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία, αυτή τη φορά απέναντι στη Γερμανία. Το γκολ του Κουρμπέλη ήταν αρκετό για να χαρίσει στην Εθνική ένα πολύ σημαντικό «διπλό».

Έτσι, με έξι βαθμούς σε δύο αγωνιστικές, η Ελλάδα βρίσκεται μόνη στην κορυφή του ομίλου και θέλει να συνεχίσει χωρίς απώλειες μπροστά στο κοινό της.

Επικίνδυνη στην εποχή Τσάβι η Ολλανδία

Από την πλευρά της, η Ολλανδία πηγαίνει στην αναμέτρηση με ένα ιδιαίτερα θετικό σερί. Οι «Οράνιε» έχουν συμπληρώσει επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε 90 λεπτά, με τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Η μοναδική απώλεια σε αυτό το διάστημα ήρθε στα πέναλτι από το Μαρόκο στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνολικά, η Ολλανδία έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 22 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις σε κανονική διάρκεια.

Ο νέος προπονητής της ομάδας, Τσάβι Ερνάντεθ, έχει ξεκινήσει με θετικό απολογισμό, καθώς στα δύο πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο μετρά μία ισοπαλία και μία νίκη, με τους «οράνιε» να αποδίδουν θεαματικό και επιθετικό ποδόσφαιρο.

Στην πρεμιέρα του Nations League η Ολλανδία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Γερμανία εντός έδρας, ισοφαρίζοντας στο 92ο λεπτό με τον Χάκπο. Παρότι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, είχε σημαντική υπεροχή στη δημιουργία ευκαιριών, με 3,18 xG έναντι 1,45 της Γερμανίας.

Τη δεύτερη αγωνιστική, οι «Οράνιε» ήταν πιο αποτελεσματικοί. Ο Μεξ Μέερντινκ πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία. Με τέσσερις βαθμούς, η Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και γνωρίζει ότι μία νίκη στην Τούμπα θα την ανεβάσει στην κορυφή του ομίλου.

Υπάρχει, μάλιστα, και ένα ακόμη στοιχείο που δίνει αυτοπεποίθηση στους φιλοξενούμενους. Η Ολλανδία έχει επικρατήσει στα εννέα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια της απέναντι στην Ελλάδα.

Με λίγες αλλαγές η Εθνική ομάδα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στηριχθεί σε έναν σταθερό κορμό στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League και όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει σε λίγες αλλαγές.

Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στη Γερμανία, είναι δύο από τους παίκτες που διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει ανάσες κάποιος εκ των Καρέτσα, Τζόλη ή και οι δύο.

Για την Ολλανδία, τα δεδομένα είναι διαφορετικά στην επίθεση. Οι Κόντι Χάκπο και Μπράιαν Μπρόμπεϊ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για τους Ρούμπεν φαν Μπόμελ και Μεξ Μέερντινκ, μαζί με τον Κρισένσιο Σάμερβιλ. Εκτός είναι ο επίσης τραυματίας Λουτσάρελ Χερτρούιντα.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε και με τον Γιαν Πολ φαν Χέκε. Ο αμυντικός της Τότεναμ ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στο πόδι που υπέστη την περασμένη Κυριακή στον εκτός έδρας αγώνα με τη Σερβία, αποσύρθηκε από την προπόνηση της Τετάρτης και θα επιστρέψει στο Λονδίνο, χωρίς να κληθεί αντικαταστάτης.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μασούρας (Καρέτσας), Τζόλης (Τετέι), Κωστούλας, Παυλίδης.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Τσάβι Ερνάντεθ): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Χράφενμπερχ, Φέρμαν, Ρέιντερς, Σάμερβιλ, Μέερντινκ, Φαν Μπόμελ

Πού θα δείτε την αναμέτρηση

Ο αγώνας Ελλάδα - Ολλανδία θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA και από το NOVA Sports Prime

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