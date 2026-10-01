Φλωρίδης: «Επιμένω στη φράση ότι είναι για τα μπάζα - Στήθηκε πολιτική συνωμοσία»

Υποστήριξε ότι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο αποτελεί «πολιτική συνωμοσία»

Μιχάλης Παπαδάκος

Φλωρίδης: «Επιμένω στη φράση ότι είναι για τα μπάζα - Στήθηκε πολιτική συνωμοσία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επανέλαβε τη φράση του ότι η κατάσταση στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών είναι «για τα μπάζα».
  • Ο Φλωρίδης χαρακτήρισε την αναφορά του «απολύτως δικαιωμένη».
  • Απέκλεισε το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για την παραίτησή του.
  • Υποστήριξε ότι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο αποτελεί «πολιτική συνωμοσία».
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Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης επέμεινε στην διατύπωσή του, αναφορικά με τη δήλωση που είχε κάνει στη Βουλή για τους πολιτικούς που μιλούν για μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «απολύτως δικαιωμένη» αναφορά, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για παραίτησή του.

«Επιμένω στη φράση ότι είναι για τα μπάζα» είπε ο κ. Φλωρίδης κι αναφορικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο τόνισε ότι «στήθηκε πολιτική συνωμοσία».

Αναφορικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη «μπάζωμα», ο κ. Φλωρίδης απάντησε πως «η φράση μου ήταν για τους πολιτικούς. Πως μέσα σε αυτό το θολό τοπίο όσοι χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Και τι κάνανε; Αφαιρέσανε αυτή τη φράση κατευθείαν μόλις την είπα στη Βουλή. Πρακτικά, ήρθανε και μου λένε ‘’α, επιτίθεσαι στους συγγενείς‘’. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί; Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός; Ή κανένας δημοσιογράφος;», ενώ επέμεινε πως δεν θα έπαιρνε πίσω τη φράση αυτή.

«Δεν θα άλλαζα κάτι», είπε.

Ο κ. Φλωρίδης συνέχισε λέγοντας πως «είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή, στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία, οργανωμένη, βοηθούμενη από το εξωτερικό».

Ακολούθως επισήμανε ότι η συνωμοσία την οποία επικαλείται, είχε κάποια στάδια. «Πρώτον πως υπήρχαν 53 επιβάτες που δεν βρέθηκαν ποτέ, για κάτι χαμένα βαγόνια. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας, ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο, πως το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το ανέβασε στην εμπορική αμαξοστοιχία, το οποίο υλικό ήταν εύφλεκτο, άρα είχαμε μια λαθρεμπορική μεταφορά ενός εύφλεκτου υλικού που ευθύνεται για την έκρηξη… Αυτά κρίθηκαν».

«Πολιτικές δυνάμεις οργάνωσαν μια συνωμοσία για να πληγεί η κυβέρνηση»

Στη συνέχεια ανέφερε πως «έκανα μια σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία, που αποδείχτηκε ψέμα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Ο κόσμος πίστευε με όλα αυτά πως κάτι φοβερό έχει γίνει και υπήρχε αυτή η φοβερή λέξη ‘’συγκάλυψη’’».

«Ζητούν να παραιτηθώ εγώ που συνέβαλα με άλλους να αποκαλυφθεί η συνωμοσία. Οι συνωμότες, ζητούν να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία η οποία εξαπλώθηκε», επισήμανε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης συνέχισε λέγοντας πως «πριν τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν, 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού, με όλο αυτό το ψέμα. Ξέρετε, η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συναίσθημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν. Ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχτηκε».

«Υπάρχει αναφορά στο τι στοιχεία στερήθηκαν οι συγγενείς;» - Το 2026 θα ξεκινήσει η δίκη Για την παραπομπή ανέφερε πως «η αλλοίωση στον χώρο έχει νόημα να τη συζητάμε εάν όντως οδήγησε στην αλλοίωση των στοιχείων, ή η επέμβαση στον χώρο έγινε όπως γίνεται σε όλον τον κόσμο. Και πριν από μερικούς μήνες στο δυστύχημα στην Ισπανία πήγαν τα σκαπτικά μηχανήματα, πάτησαν από πάνω οι γερανοί και επενέβησαν στον χώρο».

Στην αναφορά του βουλεύματος πως στερήθηκαν οι συγγενείς κρίσιμο αποδεικτικό υλικό, ο υπουργός σχολίασε «υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν; Και εγώ μπορώ να υποθέσω πως θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι α λα καρτ, είναι διαρκής. Βασίζομαι στην ανάκριση που ολοκληρώθηκε και η οποία όπως έχει δημοσιοποιηθεί. Στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα. Όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, έχουν εξεταστεί. Η παραπομπή είναι όχι ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έδωσε εντολή να γίνει κάτι, αλλά ότι δεν φρόντισε να μη γίνει κάτι, διότι ενδεχομένως θα χανόντουσαν στοιχεία».

Για τη δίκη στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Φλωρίδης ανέφερε πως «με βάση τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος η δίκη θα ξεκινήσει μέσα στο 2026». Για τον χρόνο ολοκλήρωσης της δίκης επισήμανε πως «δεν είναι προσδιορισμένο το τέλος υπό την έννοια ότι το δικαστήριο έχει να δει υλικό, μάρτυρες, να εξετάσει. Ο χρόνος εξαρτάται από όλους αυτούς που θα προσέλθουν και από τον αριθμό των δικηγόρων».

Τέλος επανέλαβε πως «οι συνωμότες ζητάνε από μένα, που συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία, να παραιτηθώ και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη».

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