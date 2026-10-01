Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για την κακοκαιρία - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις»

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, με αυξημένο τον κίνδυνο πλημμυρών

Δημήτρης Δρίζος

Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για την κακοκαιρία - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Εκδόθηκε μήνυμα 112 για αποφυγή μετακινήσεων στα ορεινά χωριά του Μυλοποτάμου και του νομού Ρεθύμνου λόγω έντονης κακοκαιρίας.
  • Αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και άνεμοι έως 9 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο.
  • Οι Αρχές συστήνουν περιορισμό μετακινήσεων, αποφυγή προσέγγισης σε ρέματα και μη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους.
  • Η Πυροσβεστική ενισχύθηκε με ειδικές ομάδες και εξοπλισμό για άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη.
  • Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση Red Code έως 4 Οκτωβρίου 2026 λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πλημμυρών.
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Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ημέρες στην Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της σε αρκετές περιοχές του νησιού, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να σημειώνονται κατά τόπους.

Λίγο μετά τις 6:30 τα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στα ορεινά χωριά του Μυλοποτάμου και γενικότερα του ν. Ρεθύμνου.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, με αυξημένο τον κίνδυνο πλημμυρών. Παράλληλα, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα αναμενόμενα ύψη βροχής, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν περισσότερα από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε διάστημα τεσσάρων έως πέντε ημερών. Πρόκειται για ποσότητα που υπό κανονικές συνθήκες αντιστοιχεί περίπου σε βροχοπτώσεις αρκετών μηνών.

Ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη και στην αποφυγή περιττών μετακινήσεων κατά τις ώρες που τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ένταση.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα, χειμάρρους και ιρλανδικές διαβάσεις. Παράλληλα, συνιστάται να μην επιχειρούν τη διέλευση από δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, ακόμη και αν εκτιμούν ότι μπορούν να περάσουν με ασφάλεια.

Η Πολιτική Προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν στους πολίτες να ενημερώνονται διαρκώς και να ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδονται για την περιοχή τους.

Ενισχύεται η Πυροσβεστική στην ΚρήτηΣε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί και το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς η πρόγνωση για την εξέλιξη των φαινομένων στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνάμεων του νησιού, κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά στελέχη και ειδικός εξοπλισμός για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών περιστατικών.

Συγκεκριμένα, στην Κρήτη μετακινήθηκαν:

  • Ομάδα Ορμητικών Υδάτων της 6ης ΕΜΑΚ, μαζί με λέμβους.
  • Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος από την 1η ΕΜΑΚ.Ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), εξοπλισμένη με αντλητικά συγκροτήματα.

Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των επιχειρήσεων.Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δυνάμεων έχει ως στόχο την περαιτέρω θωράκιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση πλημμυρών ή άλλων προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε καθεστώς Red Code η Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας.

Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και την αξιολόγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός για το σύνολο της Κρήτης.

Οι επόμενες ημέρες απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς η ένταση των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε οδικό δίκτυο, υποδομές και κατοικημένες περιοχές.Rethemnos news monogram

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