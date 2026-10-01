Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω καραμπόλας στο ρεύμα προς Πειραιά

Snapshot Η σύγκρουση έγινε στο ύψος των Τριών Γεφυρών και προκάλεσε σημαντικά μποτιλιάρισμα.

Η κίνηση έχει αυξηθεί από την περιοχή της Μεταμόρφωσης έως το σημείο του ατυχήματος.

Οι οδηγοί πρέπει να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετά οχήματα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος των Τριών Γεφυρών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Η αυξημένη κίνηση επηρεάζει μεγάλο τμήμα της καθόδου, ήδη από την περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Οι οδηγοί που περνούν από το σημείο χρειάζεται να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, καθώς η ροή των οχημάτων έχει επιβαρυνθεί σημαντικά.

Επιπλέον κίνηση σημειώνεται στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25-30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ επιπλέον καθυστέρηση 5-10 λεπτών σημειώνεται στην έξοδο προς Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με πιθανό τραυματισμό ατόμων από την καραμπόλα.