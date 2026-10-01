Η νέα Alpine A110 αποκαλύπτεται, αλλά κρύβει έκπληξη
Η Alpine αρχίζει να ανοίγει τα χαρτιά της για τη νέα γενιά της A110, με έναν μάλλον… γαλλικό τρόπο.
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Αντί για κανονικό πρωτότυπο, θα παρουσιάσει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο ένα γλυπτό φυσικού μεγέθους, που αποκαλύπτει τις βασικές γραμμές του μοντέλου που θα περάσει στην παραγωγή το 2027.
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