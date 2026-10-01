Η νέα Alpine A110 αποκαλύπτεται, αλλά κρύβει έκπληξη

Αντί για κανονικό πρωτότυπο, θα παρουσιάσει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο ένα γλυπτό φυσικού μεγέθους, που αποκαλύπτει τις βασικές γραμμές του μοντέλου που θα περάσει στην παραγωγή το 2027.

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