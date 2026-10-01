Ώρες κοινής ησυχίας: Από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο - Τι ισχύει

Snapshot Το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ισχύει από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου με ώρες 15:30 με 17:30 και 22:00 με 07:30.

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, έντονη μουσική, φωνές και άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους και πλατείες και αφορούν επίσης φορτοεκφορτώσεις και χρήση σειρήνων χωρίς έκτακτη ανάγκη.

Επιχειρήσεις, κάτοικοι και ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να περιορίζουν τον θόρυβο ώστε να μη διαταράσσεται η γειτονιά.

Σε περίπτωση παραβίασης των ωρών κοινής ησυχίας επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, που μπορεί να φτάσουν έως πέντε μήνες φυλάκιση ή χρηματική ποινή. Snapshot powered by AI

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, με το χειμερινό ωράριο να ισχύει έως τις 31 Μαρτίου. Σύμφωνα με αυτό, οι ώρες ησυχίας είναι 15:30 - 17:30 το μεσημέρι και 22:00 - 07:30 τη νύχτα.

Κατά τις ώρες αυτές, απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν τους περιοίκους. Οι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Προσοχή απαιτείται επίσης στις φορτοεκφορτώσεις και στη χρήση σειρήνων ή ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Επιχειρήσεις, καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν. Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μη διαταράσσουν την ησυχία της γειτονιάς.

Για την παραβίαση των διατάξεων προβλέπονται ποινικές κυρώσεις και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιβληθεί φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή.

Τι να κάνετε σε περίπτωση παράβασης

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με επαναλαμβανόμενη ή υπερβολική φασαρία εκτός των προβλεπόμενων ωρών, το πρώτο βήμα είναι μια φιλική σύσταση προς τον γείτονα ή το κατάστημα. Σε περίπτωση που η ενόχληση συνεχίζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Άμεση Δράση (100) ή το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ώστε να καταγραφεί το περιστατικό και να επέμβουν οι αρχές.

Η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αρμονική συμβίωση στις πολυκατοικίες και τις γειτονιές, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες που οι δραστηριότητες μεταφέρονται περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους.

Τι εξαιρείται και τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, εφόσον υπάρχει ειδική υπηρεσιακή ανάγκη.

Σε επίπεδο πολυκατοικίας, οι ένοικοι οφείλουν να συμβουλεύονται και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ο οποίος συχνά προβλέπει ακόμα πιο αυστηρούς κανόνες (π.χ. απαγόρευση λειτουργίας πλυντηρίων ή μετακόμισης σε ώρες κοινής ησυχίας), καθώς και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης υπερισχύουν για την ομαλή συμβίωση.

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