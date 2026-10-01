Ώρες κοινής ησυχίας: Από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο - Τι ισχύει

Ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ώρες κοινής ησυχίας: Από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο - Τι ισχύει
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ισχύει από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου με ώρες 15:30 με 17:30 και 22:00 με 07:30.
  • Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, έντονη μουσική, φωνές και άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες.
  • Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους και πλατείες και αφορούν επίσης φορτοεκφορτώσεις και χρήση σειρήνων χωρίς έκτακτη ανάγκη.
  • Επιχειρήσεις, κάτοικοι και ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να περιορίζουν τον θόρυβο ώστε να μη διαταράσσεται η γειτονιά.
  • Σε περίπτωση παραβίασης των ωρών κοινής ησυχίας επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, που μπορεί να φτάσουν έως πέντε μήνες φυλάκιση ή χρηματική ποινή.
Snapshot powered by AI

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, με το χειμερινό ωράριο να ισχύει έως τις 31 Μαρτίου. Σύμφωνα με αυτό, οι ώρες ησυχίας είναι 15:30 - 17:30 το μεσημέρι και 22:00 - 07:30 τη νύχτα.

Κατά τις ώρες αυτές, απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν τους περιοίκους. Οι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Προσοχή απαιτείται επίσης στις φορτοεκφορτώσεις και στη χρήση σειρήνων ή ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Επιχειρήσεις, καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν. Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μη διαταράσσουν την ησυχία της γειτονιάς.

Για την παραβίαση των διατάξεων προβλέπονται ποινικές κυρώσεις και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιβληθεί φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή.

Τι να κάνετε σε περίπτωση παράβασης

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με επαναλαμβανόμενη ή υπερβολική φασαρία εκτός των προβλεπόμενων ωρών, το πρώτο βήμα είναι μια φιλική σύσταση προς τον γείτονα ή το κατάστημα. Σε περίπτωση που η ενόχληση συνεχίζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Άμεση Δράση (100) ή το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ώστε να καταγραφεί το περιστατικό και να επέμβουν οι αρχές.

Η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αρμονική συμβίωση στις πολυκατοικίες και τις γειτονιές, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες που οι δραστηριότητες μεταφέρονται περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους.

Τι εξαιρείται και τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, εφόσον υπάρχει ειδική υπηρεσιακή ανάγκη.

Σε επίπεδο πολυκατοικίας, οι ένοικοι οφείλουν να συμβουλεύονται και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ο οποίος συχνά προβλέπει ακόμα πιο αυστηρούς κανόνες (π.χ. απαγόρευση λειτουργίας πλυντηρίων ή μετακόμισης σε ώρες κοινής ησυχίας), καθώς και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης υπερισχύουν για την ομαλή συμβίωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΕΥ ΖΗΝ

Με ένα αυγό κάθε πρωί, θα αυξηθεί όντως η χοληστερόλη σας;

07:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για βροχές και θυελλώδεις ανέμους έως την Κυριακή - 112 στο Ρέθυμνο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Αυτός είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος που έσωσε 174 άτομα - Το «ευχαριστώ» των Ισραηλινών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανδρική αντισύλληψη: Η ιδέα ενός 86χρονου γιατρού από την Ινδία που περνά σε νέα εποχή

07:24LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Άλις Κούπερ: «Το τέρας δεν ήταν το πρόβλημα, εγώ ήμουν»

07:22ΜΑΝΤΕΙΟ

Σε κλίμα «ερχόμαστε» η Χαριλάου Τρικούπη, μηνύματα με ψυχρό αίμα ακόμα και στο αίμα του ο Κυριάκος

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εκτέλεση της Christa Pike στο Τενεσί - Ήταν ακόμα ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις

07:18ΕΘΝΙΚΑ

«Υπερίων»: Το νέο ελληνικό «τείχος» της ΕΑΒ κατά των σμηνών από drones - Ο συμβολισμός του Τιτάνα του Φωτός που χώρισε την γη από τον ουρανό

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα, οι κίτρινες κάρτες και τα γκάζια του Μητσοτάκη στο υπουργικό

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος αποποιείται τις ευθύνες - Διαχωρίζει τη θέση του από τη Γάκα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος - Έδεσαν με καλώδια φορτιστών τον συγκυβερνήτη

06:54LIFESTYLE

Ο Άκης Πετρετζίκης στο Newsbomb: «Αυτό που με εμπνέει είναι να ακούω τις ανάγκες των τηλεθεατών»

06:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Κρήτη: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

06:48WHAT THE FACT

Η λεκάνη Wilkes και ο πιθανός κίνδυνος αποσταθεροποίησης του παγοκαλύμματος της Ανταρκτικής

06:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία: Στην... καυτή Τούμπα για μια ακόμη ιστορική νίκη

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για την κακοκαιρία - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο - Τι ισχύει

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία – Ιράν: Συνεργασία για κυβερνοασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - «Έσπασαν με λοστό το αμάξι μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - «Έσπασαν με λοστό το αμάξι μου»

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες η Πέμπτη – Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος - Έδεσαν με καλώδια φορτιστών τον συγκυβερνήτη

04:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέμα χρόνου η εκτέλεση της θανατικής ποινής στην Κρίστα Πάικ – «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εκτέλεση της Christa Pike στο Τενεσί - Ήταν ακόμα ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

22:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

06:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Κρήτη: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για την κακοκαιρία - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο - Τι ισχύει

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από αύριο - Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

06:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία: Στην... καυτή Τούμπα για μια ακόμη ιστορική νίκη

21:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ - «Πάγωσε» μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αγκάλιασε τον ματωμένο επιβάτη που έσωσε την πτήση της Flydubai: «Βλέπω μπροστά μου ένα λιοντάρι» - Η συγκλονιστική περιγραφή του τι συνέβη στο πιλοτήριο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος αποποιείται τις ευθύνες - Διαχωρίζει τη θέση του από τη Γάκα

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ