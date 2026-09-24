Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Δημήτρης Δρίζος

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω για τη χειμερινή ώρα στις 04:00.
  • Η αλλαγή της ώρας εφαρμόζεται για να αξιοποιείται καλύτερα το φυσικό φως και να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια.
  • Η θερινή ώρα καθιερώθηκε επιστημονικά το 1895 από τον Τζορτζ Χάντσον και εφαρμόζεται στην Ευρώπη με ενιαίο κανονισμό από το 1996.
  • Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 1932 και εξακολουθεί να ισχύει παρά τις επιστημονικές επικρίσεις για επιπτώσεις στην υγεία.
  • Η απόφαση για οριστική κατάργηση της αλλαγής ώρας στην ΕΕ το 2021 δεν εφαρμόστηκε λόγω της πανδημίας κορονοϊού.
Snapshot powered by AI

Σε έναν περίπου μήνα θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω για να μπούμε στη χειμερινή ώρα.

Η αλλαγή θα γίνει στις 04:00 τα ξημερώματα Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με τα ρολόγια να επιστρέφουν ξανά στις 03:00. Οι περισσότεροι θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνου, όμως σε έξι μήνες και συγκεκριμένα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, τα ρολόγια θα προχωρήσουν ξανά μία ώρα μπροστά για τη θερινή ώρα.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός από τον ήλιο, προκειμένου τόσο το βιολογικό ρολόι των ανθρώπων να λειτουργεί καλύτερα, αλλά και να μην χρειάζεται τεχνητός φωτισμός τις πρωινές ώρες της ημέρας στην εργασία.

Πώς καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Η θερινή ώρα, Daylight Saving Time, DST, επί το αγγλικότερον, είναι η αλλαγή της ώρας που ένα κράτος διαλέγει να υιοθετήσει για ένα χρονικό διάστημα του έτους. Μόνο ένα μικρό κομμάτι του κόσμου επιλέγει να αλλάζει ώρα μέσα στη χρονιά, με τις περισσότερες χώρες να βρίσκονται στην Ευρώπη, λόγω Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Σχεδόν όλες οι Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Η ιδέα αποδίδεται στον Βενιαμίν Φραγκλίνο το πολύ μακρινό 1784 ώστε να υπάρχει διαθέσιμο περισσότερο φυσικό φως κατά τους θερινούς μήνες.

Έναν αιώνα αργότερα υποστήριξε την πρόταση αυτή ο Γουίλιαμ Γουίλετ, ένας Βρετανός επιχειρηματίας που ασχολούνταν με την οικοδομή. Ο Γουίλετ μάλιστα είχε αρθρογραφήσει για το θέμα το 1907 με τίτλο Waste of Daylight, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πείσει την Βρετανική κυβέρνηση.

Η τρέχουσα αλλαγή της ώρας, όπως τη γνωρίζουμε δηλαδή σήμερα, βασίστηκε στην πιο επιστημονική προσέγγιση του Νεοζηλανδού εντοµολόγου, Τζορτζ Χάντσον. Ο ίδιος παρατήρησε ότι η μεγαλύτερη διάρκεια της μέρας τους μήνες του καλοκαιριού τον βοηθούσε να συλλέξει περισσότερα έντοµα. Έτσι, έκανε τη σχετική πρόταση το 1895.

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

Η τελευταία αλλαγή ώρας ήταν προγραμματισμένη για τον Μάρτιο 2021, με τα κράτη - μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλούνται να επιλέξουν μια από τις δύο ζώνες (χειμερινή ή θερινή). Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ, κυρίως λόγω του κορονοϊού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Επαναφέρει τη συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών

12:52ANNOUNCEMENTS

MagentaTV: Νέα σεζόν με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, νέες πρωτότυπες παραγωγές, blockbusters και πολυαναμενόμενες σειρές

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Ιατρικός Σύλλογος παρεμβαίνει με υποστήριξη της κατηγορίας - «Παράνομα τα μηχανήματα, μας είπε ψέματα η Γάκα»»

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, λέει η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ

12:40ΕΘΝΙΚΑ

Νέες προκλήσεις της Τουρκίας σε Αθήνα και Λευκωσία: Στο στόχαστρο Αιγαίο, καλώδιο και εξοπλισμοί

12:37ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην Αλβανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να έδινε κρατικά μυστικά στη μαφία

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

12:30ΥΓΕΙΑ

Τεστ αίματος ανιχνεύει 17 είδη καρκίνου – Ποια η ακρίβειά του

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Αμερικανοί 50-64 ετών το ρίχνουν στο ποτό

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Έως €250 για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο ακτιβιστής Danny Tommo - Είχε βυθίσει λέμβο παράνομων μεταναστών ανοιχτά της Βρετανίας

12:01WHAT THE FACT

Γιώργος Μαζωνάκης: Φαρμακείο στο Αγρίνιο εφημερεύει με «Όσο Ζω Μαζώ»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλίσια Κις: Έκλεισε το Vogue World Milan στο πιάνο με το «I Feel Love» της Donna Summer και έγινε viral

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

11:44ANNOUNCEMENTS

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 έφτασε στην Ελλάδα

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα - Εκκενώνεται το κτίριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό: Μαζωνάκης στη διαπασών, το πιστολάκι μαλλιών, η «καμένη γη» που άφησε πίσω η Μουρτζούκου και η παιδοβιάστρια «συγκάτοικος»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Έως €250 για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι

11:40ΚΟΣΜΟΣ

El Mundo: Η CIA προειδοποιεί για ρωσική επίθεση με drone εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας - Το σενάριο με τα Gerbera

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

12:37ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην Αλβανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να έδινε κρατικά μυστικά στη μαφία

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

10:00ΥΓΕΙΑ

Άνοδος των εγκεφαλικών σε νέους 20-54 ετών: Ποια σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα - Εκκενώνεται το κτίριο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

11:35LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Ριφιφί» και «Φόνοι στο Καμπαναριό» οδήγησαν την κούρσα στη βραδινή ζώνη

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη η μητέρα 3χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή νοημοσύνη: AI agent της OpenAI παραβίασε για πρώτη φορά κρίσιμη κυβερνητική ιστοσελίδα στην Αυστραλία

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ