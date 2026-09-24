Super El Niño: «Έσπασε» ήδη το ρεκόρ θερμοκρασίας μήνες πριν φτάσει στην κορύφωσή του

Snapshot Το Super El Niño του 2026 έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ θερμοκρασίας επιφανείας θάλασσας, φτάνοντας 3,05°C πάνω από τον μέσο όρο 1991-2020, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2015.

Επιστήμονες προβλέπουν ότι το φαινόμενο θα εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1.000 ετών, με κορύφωση που μπορεί να φτάσει τους 4,1°C τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες για το 2026 είναι ήδη 1,22°C πάνω από τη μέση τιμή αναφοράς, με τον Αύγουστο να είναι ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η επίδραση του El Niño στις παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να γίνει πιο αισθητή το 2027, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών προηγείται χρονικά των κλιματικών επιπτώσεων.

Το φαινόμενο εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα και η έντασή του είναι ήδη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε προηγούμενο El Niño στις αρχές Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Το Super El Niño έχει ήδη σπάσει ρεκόρ θερμοκρασίας, αρκετούς μήνες πριν φτάσει στην κορύφωσή του, σύμφωνα με ειδικούς.

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην «καρδιά» του φαινομένου βρίσκεται πλέον 3,05°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Η τιμή αυτή ξεπερνά ήδη το προηγούμενο ρεκόρ των 3,02°C, που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2015.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο βρίσκεται πλέον σε τροχιά για να εξελιχθεί στο ισχυρότερο τουλάχιστον των τελευταίων 1.000 ετών, με την κορύφωσή του να μπορεί να φτάσει τους 4,1°C τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Αυτό είναι αξιοσημείωτο, εν μέρει λόγω του πόσο νωρίς μέσα στο ημερολογιακό έτος συμβαίνει», έγραψε ο κλιματολόγος Ζικ Χάουσφαδερ σε ανάρτησή του στο Carbon Brief.

«Το El Niño κορυφώνεται συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες, συχνότερα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Κάθε ισχυρό El Niño που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα συνέχισε να ενισχύεται μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου και υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα», πρόσθεσε.

Ο καθηγητής Άνταμ Σκάιφ, επικεφαλής μακροπρόθεσμων προγνώσεων στη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), δήλωσε: «Εδώ και μήνες επισημαίνουμε ότι το El Niño που αναπτύσσεται θα είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο.

«Το γεγονός ότι έχει ήδη ξεπεράσει προηγούμενα ρεκόρ, ενώ απομένουν αρκετές εβδομάδες μέχρι να κορυφωθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, δείχνει το μέγεθος αυτού του El Niño».

Το El Niño είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο στον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο και προκαλεί προσωρινή αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Το τρέχον φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το επόμενο έτος, ενώ η ανάπτυξή του έχει πραγματοποιηθεί με πρωτοφανή ταχύτητα.

Μια διαφορετική μέτρηση που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι για την παρακολούθηση του φαινομένου βασίζεται σε έναν κυλιόμενο μέσο όρο 30 ετών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, γνωστός ως Niño 3.4, βρίσκεται επίσης στα πρόθυρα κατάρριψης του ρεκόρ και απέχει μόλις ένα εκατοστό του βαθμού από την υψηλότερη τιμή του 2015.

«Τα φαινόμενα El Niño χαρακτηρίζονται συνήθως ως “ασθενή” όταν η ανωμαλία του Niño 3.4 φτάνει τους 0,5°C, “μέτρια” πάνω από τον 1°C, “ισχυρά” πάνω από τους 1,5°C και “πολύ ισχυρά” πάνω από τους 2°C», ανέφερε ο δρ. Χάουσφαδερ.

«Για το φετινό φαινόμενο, η ανωμαλία του Niño 3.4 έχει πλέον φτάσει τους 3,07°C, γεγονός που το φέρνει στατιστικά ισόπαλο με το ρεκόρ που καταγράφηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015, κατά τη διάρκεια ενός “πολύ ισχυρού” El Niño».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο καταρρίφθηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus δείχνουν ότι ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Παράλληλα, οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες για τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους βρίσκονται ήδη 1,22°C (2,2°F) πάνω από τη μέση τιμή αναφοράς.

«Από τις αρχές Ιουνίου, η ένταση του El Niño είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χρονιά», εξήγησε ο δρ. Χάουσφαδερ.

«Στις αρχές Σεπτεμβρίου τόσο το 1997 όσο και το 2015, οι ανωμαλίες ήταν περίπου στους 1,9°C – περισσότερο από έναν βαθμό χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία βρίσκονται φέτος. Όλα τα ισχυρά El Niño που έχουν καταγραφεί συνέχισαν να ενισχύονται αρκετά μέσα στον χειμώνα και τα μοντέλα συμφωνούν σχεδόν ομόφωνα ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα.Εάν η πρόγνωση επαληθευτεί, το τρέχον φαινόμενο θα κορυφωθεί μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, σε επίπεδο πολύ υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα στα διαθέσιμα όργανα καταγραφής».

Μόλις χθες, ειδικοί εκτίμησαν ότι το 2026 αναμένεται να είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι μέσες θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται τους τελευταίους μήνες του έτους, ενώ το φαινόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες και το 2027.

«Η επίδραση του El Niño στις παγκόσμιες θερμοκρασίες συνήθως καθυστερεί κατά αρκετούς μήνες σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών στον Ειρηνικό, επομένως το μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεων θα γίνει αισθητό το 2027 και όχι το 2026», προειδοποίησε ο δρ. Χάουσφαδερ.

Σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα, ο τηλεοπτικός μετεωρολόγος Τζεφ Μπεραντέλι δήλωσε: «Είναι πλέον επίσημο. Το El Niño του 2026 έσπασε το ρεκόρ για την υψηλότερη ανωμαλία της θερμοκρασίας των ωκεανών εδώ και περισσότερα από 170 χρόνια, φτάνοντας απίστευτα σε αυτό το επίπεδο δύο ολόκληρους μήνες νωρίτερα από το ρεκόρ του 2015.

«Το 2026 βρίσκεται σε μια κατηγορία από μόνο του. Απομένουν δύο μήνες για να συνεχίσει αυτό το El Niño να ενισχύεται. Και θα το κάνει».

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