Αφροδίτη Νέστορα: «Η μητέρα μου χάθηκε με έναν τόσο χυδαίο τρόπο»

Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της

Δημήτρης Δρίζος

Αφροδίτη Νέστορα: «Η μητέρα μου χάθηκε με έναν τόσο χυδαίο τρόπο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Αφδίτη Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και έχασε τη μητέρα της από βομβιστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
  • Παρά τη δοκιμασία, η Νέστορα συνεχίζει την επαγγελματική της δραστηριότητα ως μάχιμη δικηγόρος και δεν εγκαταλείπει τους στόχους της.
  • Η στοχοποίησή της σχετίζεται πιθανώς με την επαγγελματική και πολιτική της δράση, καθώς είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης.
  • Η ίδια εξέφρασε τη διάθεσή της να συνεχίσει την πολιτική της πορεία, θέτοντας τον εαυτό της στη διάθεση του πρωθυπουργού για μελλοντική υποψηφιότητα.
  • Η Νέστορα παραδέχεται ότι η επίθεση έχει επηρεάσει την καθημερινότητά της και την κανονικότητα της ζωής της, αλλά παραμένει αισιόδοξη και θετική.
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Για την συγκλονιστική προσωπική ιστορία, αλλά και μια ιστορία δύναμης και επιμονής, μίλησε η Αφροδίτη Νέστορα. Η δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη μίλησε για τη δοκιμασία που βίωσε μετά τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι της, την απώλεια της μητέρας της, αλλά και την προσπάθειά της να επιστρέψει στην καθημερινότητα και να συνεχίσει την επαγγελματική της πορεία.

Η επίθεση είχε τραγικό απολογισμό τον θάνατο της μητέρας της, ενώ η ίδια υπέστη σοβαρά εγκαύματα. Ένα γεγονός που άλλαξε δραματικά τη ζωή της, χωρίς όμως, όπως η ίδια επισημαίνει, να την κάνει να εγκαταλείψει τη δουλειά και τους στόχους της.

«Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πραγματικά χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Είναι σημαντικό για μένα που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί όπως το είπατε είναι η μοναδική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς, που χωρίς λόγο και χωρίς αιτία δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση, με την τραγική συνέπεια που είχε για τη ζωή της μητέρας μου, το ιερότερο πρόσωπο στη ζωή κάθε ανθρώπου. Χάθηκε με έναν τόσο χυδαίο μπορώ να πω τρόπο, αλλά το ότι συνεχίζω και προσπαθώ να σταθώ όπως είπατε στα πόδια μου και να συνεχίσω τη δουλειά μου, αυτό που έκανα δηλαδή, την κανονικότητα μου. Γιατί το μεγαλύτερο πλήγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι διαταράσσεται όλη η κανονικότητα του ανθρώπου, της οικογένειας, της γειτονιάς», είπε η ίδια μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η Αφροδίτη Νέστορα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη μητέρα της και η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στην επαγγελματική και πολιτική δραστηριότητά της. Η κ. Νέστορα δραστηριοποιείται ως μάχιμη δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε επίσης πολιτική παρουσία ως πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εκτιμάται ότι συνδέονται με τη στοχοποίησή της.

«Θέτω εαυτόν στην διάθεση της ΝΔ για την Α’ Θεσσαλονίκης»

Για το εάν θα πολιτευθεί εκ νέου:

«Εγώ είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό μας. Τον ευχαρίστησα αρχικώς για όλη τη στάση που κράτησε ο ίδιος προσωπικά και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο τραγικό συμβάν και έθεσα εαυτόν στη διάθεσή του. Του δήλωσα ότι θέλω να συνεχίσω κι εγώ να προσπαθώ για τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που προσπαθεί και ο πρωθυπουργός να δημιουργήσει για τη χώρα μας, για τη Θεσσαλονίκη, την οποία λατρεύω».

«Είμαι στην Α’ Θεσσαλονίκης. Είχα πολιτευτεί το 2023 και συνέχιζα τα υπόλοιπα τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα με τη δουλειά μου να ασχολούμαι και με το κομμάτι. Προσωπική μου άποψη ότι τη δύναμη τη δίνει ο κόσμος με το σταυρό. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα πραγματικά ο πρωθυπουργός θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει όλα τα δεδομένα, τα λαμβάνει υπόψιν, σέβεται όλες τις καταστάσεις, δείχνει ενσυναίσθηση. Τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση έδειξε πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση και ευαισθησία. Εγώ ήταν έναν άνθρωπο που πραγματικά αντιλήφθηκε στο 100% περί τίνος πρόκειται. Συνεπώς, από εκεί και πέρα αυτός είναι που αποφασίζει. Αυτός είναι που δίνει το ρυθμό σε όλα τα στελέχη. Η Θεσσαλονίκη γενικότερα χρειάζεται ανθρώπους που να την αγαπούν και να την προωθούν και να την αναδείξουν», συνέχισε.

«Δεν θα σας πω ότι είμαι όπως ήμουν πριν την ιστορία. Εγώ διαχρονικά έτσι. Είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος που δεν έχω δεύτερη σκέψη, πολύ θετικός με τους ανθρώπους. Συνέβη αυτό το γεγονός, το οποίο πραγματικά είναι πέρα από κάθε αρρωστημένη φαντασία και φυσικά έχει διαφοροποιηθεί και η καθημερινότητά μου και η κανονικότητα μου στη δουλειά μου, στη ζωή μου. Εννοείται ότι έχω επηρεαστεί», τόνισε κλείνοντας.

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