Συνάντηση Μητσοτάκη με την Αφροδίτη Νέστορα: «Επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία»

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Αφροδίτη Νέστορα στο Μέγαρο Μαξίμου, δύο μήνες μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της Νέστορα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εκείνη, τον πατέρα της και άλλους ενοίκους.

Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία και να υπάρξει ομόθυμη αντίδραση από τον πολιτικό κόσμο.

Συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές και η αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Συνάντηση στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε η Αφροδίτη Νέστορα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την Αφροδίτη Νέστορα, δύο περίπου μήνες μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε σημειωθεί στην οικία της στη Θεσσαλονίκη η οποία έχει ως αποτέλεσμα η μητέρα της να χάσει τη ζωή της και η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά.

Στην ανάρτηση που έκανε η κυρία Νέστορα αναφέρει ότι με τον πρωθυπουργό συζήτησαν το ζήτημα των επιθέσεων ενώ παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για την συνάντηση με τον Μητσοτάκη

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω». Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία», αναφέρει στην ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα.