Ιερά Οδός: Συνελήφθη 55χρονος που απείλησε οδηγό με τσεκούρι έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

Snapshot Συνελήφθη 55χρονος οδηγός φορτηγού που απείλησε με τσεκούρι 49χρονο οδηγό Ι.Χ. στην Ιερά Οδό μετά από διαπληκτισμό για προτεραιότητα.

Ο 55χρονος προκάλεσε φθορές στο Ι.Χ. αυτοκίνητο του 49χρονου χτυπώντας το με το τσεκούρι.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ στο σημείο της αντιπαράθεσης.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και την πιθανή πρόκληση φθορών στο όχημα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Ιερά Οδό, όταν ένας 55χρονος οδηγός φορτηγού φέρεται να απείλησε με τσεκούρι έναν 49χρονο οδηγό Ι.Χ., έπειτα από διαπληκτισμό που προηγήθηκε για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:10, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα στον δρόμο, με την ένταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο 55χρονος φέρεται να πήρε ένα τσεκούρι και να άρχισε να απειλεί τον 49χρονο οδηγό. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκάλεσε φθορές στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του, χτυπώντας το με το τσεκούρι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ, οι οποίοι επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

Ο 55χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ για το περιστατικό εξετάζεται και η πρόκληση φθορών στο όχημα του 49χρονου.

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