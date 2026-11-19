Ρεθυμνιώτης ξεκινά διαδρομή από τον Λευκό Πύργο μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο με αμαξίδιο
Ο Γιώργος Διαλεκτάκης ξεκινά μια μεγάλη διαδρομή με αναπηρικό αμαξίδιο για καλό σκοπό
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Μια ξεχωριστή προσπάθεια με έντονο συμβολισμό ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ο Ρεθυμνιώτης Γιώργος Διαλεκτάκης, ο οποίος θα επιχειρήσει να καλύψει τη διαδρομή από τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, χρησιμοποιώντας χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο.
Η ζωή του άλλαξε μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια kitesurfing, όταν βρέθηκε πάνω σε βράχια και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Σήμερα, όμως, ετοιμάζεται για μια μεγάλη πρόκληση, με στόχο να ολοκληρώσει τη διαδρομή μέσα σε τέσσερις ημέρες.
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