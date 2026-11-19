Διχάζει η περίπτωση της Deirdre Keane, η οποία δέχεται συγχαρητήρια αλλά και επικρίσεις για την απόφασή της να τρέξει σε συνολικά 7 μαραθώνιους σε ένα προσωπικό της στοίχημα, ενώ είναι έγκυος στο πρωτο παιδί της.

Η 38χρονη νοσηλεύτρια και σύμβουλος διαχείρισης, προκάλεσε αίσθηση στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης — την πόλη όπου γεννήθηκε — όπου εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά, διανύοντας το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της.

Ήταν ο έβδομος μαραθώνιος που ολοκλήρωσε ενώ ήταν έγκυος και ο τελευταίος αγώνας που χρειαζόταν για να επιτύχει τον στόχο της να τρέξει όλους τους «Majors» μέσα στην ίδια χρονιά.

Εκτός από τη Νέα Υόρκη, οι άλλοι μαραθώνιοι της κορυφαίας σειράς World Marathon Majors είναι το Βερολίνο, η Βοστώνη, το Σικάγο, το Λονδίνο, το Σίδνεϊ και το Τόκιο.

Η Deirdre Keane ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης σε λίγο πάνω από 4 ώρες, με μέσο ρυθμό 9 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ανά μίλι, σύμφωνα με τους «New York Road Runners», την οργάνωση που διοργάνωσε τον αγώνα.

Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε ολοκληρώσει τον ίδιο μαραθώνιο σε λίγο πάνω από τρεις ώρες το 2025.

«Ήξερα πόσο παράξενο ήταν να τρέχω μαραθώνιο στην 34η εβδομάδα, αλλά ήξερα επίσης πόσο σε φόρμα ήμουν και είχα πλήρη επίγνωση του σώματός μου σε αυτό το στάδιο», δήλωσε η Κιν στο Associated Press. «Και παρόλο που είναι πολύ ασυνήθιστο, δεν ήμουν η πρώτη γυναίκα που το έκανε ποτέ αυτό.»

Η Keane, η οποία έχει ολοκληρώσει 74 μαραθώνιους και υπερμαραθώνιους, έλαβε την έγκριση του γιατρού της να συμμετάσχει στους αγώνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέμενε προσεκτική όσον αφορά στη διατροφή, την ενυδάτωση και τη διακοπή της άσκησης με το πρώτο σημάδι μυϊκών κράμπων, όπως ανέφερε το World Running Network. Αυτή η συμβουλή απέδωσε για την Keane, καθώς ήταν ήδη μια εξαιρετικά προπονημένη αθλήτρια.

Ο σύζυγός της αν και επιφυλακτικός όσο και ανήσυχος στην αρχή τελικά συμφώνησε να τρέξει τη σειρά των μαραθωνίων, έναν τη φορά και να κινηθούν ανάλογο.

Η Keane ήταν αρχικά νευρική να μιλήσει στη γυναικολόγο της για τα σχέδιά της σχετικά με τους μαραθώνιους, αλλά ανακουφίστηκε όταν πήρε το πράσινο φως. «Δεν νομίζω ότι πίστευε ότι θα τους έκανα προς το τέλος, ειδικά όντας σε τόσο προχωρημένη εγκυμοσύνη στη Νέα Υόρκη. «Αλλά είμαι πολύ πεισματάρα και αποφασιστική», είπε η Keane. «Επιπλέον, ήμουν τυχερή, ένιωθα καλά. Έτσι κατάφερα να το κάνω.»

Η άσκηση θεωρείται γενικά ασφαλής και ευεργετική κατά τη διάρκεια των περισσότερων υγιών εγκυμοσυνών. Οι ειδικοί συνιστούν στις έγκυες που ήταν σωματικά δραστήριες πριν από την εγκυμοσύνη ή ασκούνταν τακτικά με έντονη αερόβια άσκηση να συνεχίσουν αυτές τις δραστηριότητες με την έγκριση του γιατρού τους. Υπάρχουν περιορισμένες έρευνες σχετικά με την εντατική άσκηση πέραν του συνιστώμενου επιπέδου.

Με την έγκριση του γιατρού της, η Keane πέταξε στην Αυστραλία τον Αύγουστο για να συμμετάσχει στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ, ενώ ήταν 25 εβδομάδων έγκυος, και στη συνέχεια στον Μαραθώνιο του Βερολίνου, ενώ ήταν 29 εβδομάδων. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο του Σικάγου στις 31 εβδομάδες σε λίγο λιγότερο από 4 ώρες και τερμάτισε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης στις 34 εβδομάδες με χρόνο 4:06:55.

Η Keane ανησυχούσε περισσότερο για τον αγώνα στη Νέα Υόρκη «επειδή άρχιζα να φαίνομαι πολύ έγκυος και να το νιώθω κι εγώ». Ωστόσο, είχε φίλους κατά μήκος της διαδρομής, ενώ ο σύζυγός της εμφανιζόταν σε διάφορα σημεία με νερό για να την κρατάει ενυδατωμένη.