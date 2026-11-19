Snapshot Ο 63χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από τηλεφώνημα του ίδιου του 63χρονου στην Άμεση Δράση, που ενημέρωσε για τον τραυματισμό της συζύγου του.

Η 61χρονη βρέθηκε αναίσθητη στο διαμέρισμά τους και διαπιστώθηκε ο θάνατός της από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 63χρονος οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα πριν παραπεμφθεί στον ανακριτή. Snapshot powered by AI

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο.

Νωρίτερα σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο της 61χρονης Μαρίνας.

Ο 63χρονος έφτασε στα δικαστήρια λίγο πριν τις 19:00 και αρχικά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του την ποινική δίωξη, πριν παραπεμφθεί στον ανακριτή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα του διαμερίσματός τους, στην οδό Αίθρας. Το τηλεφώνημα έγινε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, με αστυνομικούς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο. Για την 61χρονη, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Διαβάστε επίσης