Πολιτικό μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του. Πεμπτη 19 Νοεμβριου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Snapshot Στις 18 Νοεμβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και ιστορικού στελέχους της Αριστεράς.

Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων, με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πλήθος πολιτικών στελεχών από κόμματα της Αριστεράς, δημοσιογράφοι και άλλοι δημόσιοι φορείς.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν κορυφαία στελέχη όπως η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς και ο Μάκης Μπαλαούρας.

Εκπρόσωποι από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και άλλους πολιτικούς χώρους επίσης παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Snapshot powered by AI

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε χθες, 18 Νοεμβρίου, από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και ιστορικού στελέχους της Αριστέρας.

Στη μνήμη του, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, εκδήλωση τιμής στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων, κατά την οποία, μεταξύ άλλων, μίλησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε πλήθος πολιτικών στελεχών από τα κόμματα της Αριστεράς, αλλά και δημοσιογράφοι. Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν και ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Τέρενς Κουίκ και ο Κώστας Ζουράρις.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς, ο Πάνος Ρήγας, η Ράνια Σβίγκου, ο Στέλιος Παππάς, ο Γιάννης Μπουλέκος, ο Γιάννης Καριπίδης και ο Μάκης Μπαλαούρας.

Από το ΠΑΣΟΚ, το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης και η Άννα Νταλάρα, αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Αλέξης Τσίπρας, Γιώργος Καραμέρος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Κώστας Ζαχαριάδης, Έφη Αχτσιόγλου, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Σαρακιώτης, ήταν τα στελέχη της ΕΛΑΣ που βρέθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων, ενώ παρόντες ήταν και ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Τέλος, από στελέχη της Νέας Αριστεράς που έδωσαν το παρών ήταν η Σία Αναγνωστοπούλου, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, ο Πάνος Σκουρλέτης, η Θεανώ Φωτίου και ο Γιάννης Μουζάλας, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και οι δημοσιογράφοι Αναστασία Γιάμαλη, Νίκος Φελέκης και Σωτήρης Καψώχας.

Δείτε φωτογραφίες

Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύζυγο του Αλέκου Φλαμπουράρη INTIME NEWS

Ο Νίκος Βούτσης Eurokinissi

Η Σία Αναγνωστοπούλου Eurokinissi

Ο Χάρης Δούκας INTIME NEWS

Ο Πάνος Ρήγας Eurokinissi

Ο Σωκράτης Φάμελλος INTIME NEWS

Ο Γιάννης Μαντζουράνης Eurokinissi

Ο Αλέξης Χαρίτσης INTIME NEWS

Κώστας Σκανδαλίδης, Χάρης Δούκας, Κώστας Λαλιώτης Eurokinissi

Αλέξης Τσίπρας, Στέφανος Τζουμάκας Eurokinissi

Στέφανος Τζουμάκας, Κώστας Σκανδαλίδης Eurokinissi

Ο Νίκος Παππάς Eurokinissi

Δημήτρης Μάντζος και Χάρης Δούκας Eurokinissi

Πολιτικό μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του. Πεμπτη 19 Νοεμβριου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο Γιώργος Βασιλειάδης INTIME NEWS

Ο Κώστας Ζαχαριάδης INTIME NEWS

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