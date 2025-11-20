Τσίπρας για Φλαμπουράρη: Ευχαριστώ για όσα έδωσες, ως σύντροφος, φίλος, παππούς των παιδιών μας

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον συγκινητικό του αποχαιρετισμό προς τον πολιτικό του μέντορα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας για Φλαμπουράρη: Ευχαριστώ για όσα έδωσες, ως σύντροφος, φίλος, παππούς των παιδιών μας
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία αποχαιρέτισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τον πολιτικό του μέντορα, Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών.

Στον επικήδειο που εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για την προσφορά του Αλέκου Φλαμπουράρη στην Αριστερά από τον καιρό της Νεολαίας Λαμπράκη και το παράνομο ΚΚΕ, μέχρι την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αλέκο σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Και όσοι σε αγαπήσαμε και όσοι σε πληγώσαμε. Και όσοι σε ζήσαμε και όσοι απλά σε γνωρίσαμε. Δε λείπει κανείς. Αι γενέαι πάσαι της Αριστεράς και όχι μόνο», ξεκίνησε την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας, αρνούμενος να πει ότι τον αποχαιρετά.

«Να με συγχωρήσετε όμως, αλλά εγώ, όπως φαντάζομαι και πολλοί από σας και από όσους γνώρισαν και αγάπησαν τον Αλέκο, ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε. Θα τον ξεπροβοδίσουμε βέβαια με ανείπωτη θλίψη. Και με μοναδική παρηγοριά ότι έφυγε όρθιος και πλήρης εμπειριών. Αλλά δεν πρόκειται να τον αποχαιρετίσουμε. Γιατί όλα τα μεγάλα και τα σημαντικά που μας έδωσε θα μας συντροφεύουν πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας απαρίθμησε μερικά μόνο από τα επιτεύγματα στην πορεία της αγωνιστικής ζωής του Αλέκου Φλαμπουράρη, φτάνοντας μέχρι τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τον «τον ορθολογικό οραματιστή, αυτόν που αναλάμβανε πάντα τις πιο δύσκολες αποστολές γιατί είχε τον τρόπο να βρίσκει τις λύσεις, ιδιαίτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης». «Να ρωτήσουμε τον Αλέκο. Να το συζητήσουμε με τον Αλέκο. Να το αναθέσουμε στον Αλέκο. Αυτές οι απλές φράσεις καθρεφτίζουν την αριστερή σου τεχνογνωσία: Πώς ένας σκοπός, ο σκοπός μας, μπορεί βήμα-βήμα, με σκληρή δουλειά και σκέψη, να γίνει πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο επίλογος του επικηδείου είχε το δικό του ξεχωριστό νόημα, το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί, όχι μόνο ως προς το παρελθόν, αλλά και ως προς το μέλλον: «Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας.

Και ότι δε θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλό σου ταξίδι !

«Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε εμφανώς συγκινημένος στο κλείσιμο του επικηδείου του, ο Αλέξης Τσίπρας.

Ολόκληρος ο επικήδειος του Αλέξη Τσίπρα για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Αλέκο σήμερα είμαστε όλοι εδώ.

Και όσοι σε αγαπήσαμε και όσοι σε πληγώσαμε.

Και όσοι σε ζήσαμε και όσοι απλά σε γνωρίσαμε.

Δε λείπει κανείς.

Αι γενέαι πάσαι της Αριστεράς και όχι μόνο.

Είναι μια μέρα πένθους σήμερα για όλους μας.

Γιατί σε όλους χάριζες απλόχερα τη θετική σου διάθεση, καλή καρδιά και αισιοδοξία.

Ιδίως όμως είναι μια μέρα πένθους για όσους σε γνώρισαν και πορεύτηκαν μαζί σου στον όμορφο αγώνα.

Για όσους πάλεψαν, ηττήθηκαν και νίκησαν μαζί σου.

Με το όνειρο μιας ζωής ελευθερίας, ισότητας, και δικαιοσύνης. Για την πατρίδα μας.

Για όλες τις πατρίδες.

Για τους «ταπεινούς και καταφρονεμένους» της Ελλάδας και του κόσμου.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα -όχι τυχαία- εδώ, στο χώρο της θυσίας για την ελευθερία, για να σε αποχαιρετήσουμε.

Έτσι δεν συνηθίζεται να λέμε;

Να αποχαιρετήσουμε!

Να με συγχωρήσετε όμως, αλλά εγώ, όπως φαντάζομαι και πολλοί από σας και από όσους γνώρισαν και αγάπησαν τον Αλέκο, ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε.

Θα τον ξεπροβοδίσουμε βέβαια με ανείπωτη θλίψη.

Και με μοναδική παρηγοριά ότι έφυγε όρθιος και πλήρης εμπειριών.

Αλλά δεν πρόκειται να τον αποχαιρετίσουμε.

Γιατί όλα τα μεγάλα και τα σημαντικά που μας έδωσε θα μας συντροφεύουν πάντα.

Δε θα αποχαιρετήσουμε το χαμόγελο που έκανε τα δύσκολα πιο εύκολα, το λόγο της αποφασιστικότητας και της μετριοπάθειας που στήριζε το ηθικό μας στις άνισες μάχες, τη συντροφικότητα που απάλυνε το θυμό και έδινε χώρο στη λογική και τη συνεννόηση.

Δεν θα αποχαιρετίσουμε τον άνθρωπο που ήξερε να ονειρεύεται χωρίς να κομπάζει, να συζητάει – ακόμη και να τσακώνεται- χωρίς να φωνάζει, να ονειρεύεται χωρίς να αφήνει στο όνειρο να επιβληθεί στη λογική.

Δεν θα αποχαιρετίσουμε το θάρρος της γνώμης και τη γνώμη του θάρρους, που πάντα στα δύσκολα, αλλά και στα πιο δύσκολα, πρόσθετε κάτι πολύτιμο στη δική μου και τη δική μας γνώμη, στο δικό μου και το δικό μας θάρρος: Την κατανόηση, την ενσυναίσθηση, και πάντα το αναπαλλοτρίωτο θεμέλιο της Αριστεράς, τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη.

Δεν θα αποχαιρετήσουμε,

Τον έφηβο, που έδωσε το παρών στης γραμμές της μαθητικής εξέγερσης και της Νεολαίας Λαμπράκη.

Τον ανυπάκουο φοιτητή στο Γκρατζ της Αυστρίας, που οργανώθηκε στις γραμμές του παράνομου ΚΚΕ.

Τον καθοδηγητή της φοιτητικής αντίστασης στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, όπου συνέχισε τις σπουδές του.

Τον άνθρωπο που συνειδητά έφτανε εκείνα τα χρόνια τη ζωή του στα όρια, ακριβώς γιατί είχε έναν βαθύ έρωτα για τη ζωή.

Τον Στάθη, όπως ήταν το ψευδώνυμο της παρανομίας, που ήρθε στην Αθήνα για να οργανώσει τις τριάδες στις εξωπανεπιστημιακές σχολές.

Τον κομμουνιστή της ανανέωσης, αργότερα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού.

Τον άνθρωπο με τον ανοιχτό ορίζοντα σκέψης, που έβαλε στα φεστιβαλ της αριστεράς την LGBT κοινότητα, όταν δεν ήταν μόδα αλλά ταμπού και αδιανόητο.

Τον αριστερό του ριζοσπαστισμού αλλά και του πολιτισμού.

Τον μαχητή της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων, από τις γραμμές αργότερα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Τον ορθολογικό οραματιστή, αυτόν που αναλάμβανε πάντα τις πιο δύσκολες αποστολές γιατί είχε τον τρόπο να βρίσκει τις λύσεις, ιδιαίτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης.

Δεν τον αποχαιρετούμε λοιπόν, γιατί ό Αλέκος δεν θα μείνει μαζί μας μόνο ως η ανάμνηση ενός φίλου που χάσαμε.

Θα μένει ως στοιχείο και καταγραφή στο προσωπικό και πολιτικό μας DNA.

Ως απουσία με ισχυρή παρουσία.

Που επιδρά και καθορίζει σχέσεις, αντιδράσεις, αντιστάσεις, με τους όρους εκείνους που η δική του στάση, η δική του επιμονή, το δικό του ήθος, η δική του πράξη, έκανε δικούς μας όρους.

Κάποτε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Γιατί ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής πάντα, αλλά ιδιαίτερα όταν επιχειρούσαμε τη μεγάλη έφοδο στον ουρανό.

Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα.

Σε κάθε μας απόφαση.

Σε κάθε μας πρωτοβουλία.

Όχι ως μνημείο του εαυτού του και των δεκαετιών παρουσίας στις γραμμές της Αριστεράς, αλλά ως νεανική, ανήσυχη πάντα, παρουσία και δράση.

Από τα Φεστιβάλ του Ρήγα και της Νεολαίας του ΣΥΝ, μέχρι τα πολύπλοκα της διακυβέρνησης, τίποτε δεν καταφέραμε χωρίς τη δική του συμμετοχή, τη δική του πρόθυμη προσφορά, τη δική του εντέλει παρακίνηση και αισιοδοξία.

Από τη διαχείριση της κρίσης τις μέρες του δημοψηφίσματος, ώστε να μη μείνουν χωρίς νερό τα νησιά και χωρίς καύσιμα τα πρατήρια, μέχρι την επιτυχή επίλυση της χρεοκοπίας του Μαρινόπουλου που θα άφηνε στο δρόμο 15.000 εργαζόμενους.

Και από τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επίλυση των μικρών προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, μέχρι την υπέρβαση των εμποδίων για την ολοκλήρωση του γηπέδου της ΑΕΚ.

Όλα ήταν δικά σου επιτεύγματα.

Άλλα δεν ήταν μόνο αυτά.

Ήταν και τα μεγάλα και τα μικρά, και τα στρατηγικά και τα καθημερινά.

Να ρωτήσουμε τον Αλέκο.

Να το συζητήσουμε με τον Αλέκο.

Να το αναθέσουμε στον Αλέκο.

Αυτές οι απλές φράσεις καθρεφτίζουν την αριστερή σου τεχνογνωσία: Πώς ένας σκοπός, ο σκοπός μας, μπορεί βήμα-βήμα, με σκληρή δουλειά και σκέψη, να γίνει πραγματικότητα.

Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες.

Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας.

Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας.

Και ότι δε θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι !

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

15:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια για τη Φιορεντίνα

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου προκαλεί μαζικές εκκενώσεις χωριών - βίντεο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τρόμος για υπάλληλο μίνι μάρκετ- Κουκουλοφόρος τον απείλησε με μαχαίρι για να τον ληστέψει

15:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Rakuten Viber: Νέα λειτουργία AI Link Summary – Άμεση περίληψη συνδέσμου μέσα στη συνομιλία

15:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τρεις Ποιητές Αγωνιστές της Ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία των Ανύδρων στην Παλαιόχωρα

15:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Αν όσοι κάνουν εκπομπές νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα, να μας πουν πού έχουν διδάξει»

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο καβγά σε Λύκειο των Χανίων

15:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Φλαμπουράρη: «Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες, ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας»

15:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς να φροντίζουμε το σπίτι μας για να είμαστε ήρεμοι μαζί με την οικογένειά μας

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Συνελήφθη ο κτηνοτρόφος που είχε γίνει «φόβος και τρόμος» των καλλιεργειών - Σε βάρος του έχουν επιβληθεί πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

15:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 27χρονος που έπεσε θύμα ληστείας και κατηγορήθηκε για προσέλκυση ανήλικης

15:04ΚΟΣΜΟΣ

«Ενοικιάζεται»… χρυσός σε τιμή ευκαιρίας - Tι είναι το gold leasing και πως μεταμορφώνει την αγορά

14:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των playoffs και τα μονοπάτια για τα 4 τελευταία εισιτήρια της UEFA

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρτη: Χειροπέδες σε δέκα άτομα που έπαιζαν παράνομα ζάρια – Κατασχέθηκαν 16.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

14:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ξέσπασμα από Ελληνα Ολυμπιονίκη: «Πήρα Χάλκινο και δεν με ξέρει κανείς» - Βίντεο

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Αφέθηκε ελεύθερη η Δήμητρα Ματσούκα – «Αστεία η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της», λέει ο δικηγόρος της

15:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Φλαμπουράρη: «Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες, ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας»

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

13:29ΚΑΙΡΟΣ

Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη και Μεσόγειο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσπαθούσε να κάψει χόρτα και έχασε τη ζωή του παλεύοντας με τις φλόγες ο ηλικιωμένος στην Εύβοια

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό – Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ