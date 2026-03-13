Σημαντική εξέλιξη: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά σε χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο 

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Οι ΗΠΑ έχουν εξουσιοδοτήσει χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή που υπόκεινται σε κυρώσεις και τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος φορτωμένα σε πλοία εν πλω.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο με σκοπό την «προώθηση της σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας» κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η εξουσιοδότηση θα ισχύει έως τις 11 Απριλίου.

«Αυτό το αυστηρά προσαρμοσμένο, βραχυπρόθεσμο μέτρο ισχύει μόνο για το πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε μεταφορά και δεν θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στη ρωσική κυβέρνηση», δήλωσε ο Bessent.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη και οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν πτώση μετά την επίθεση σε τρία ακόμη φορτηγά πλοία στον Κόλπο και την υπόσχεση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν να συνεχίσει να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Bessent πρόσθεσε: «Η προσωρινή αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι μια βραχυπρόθεσμη και προσωρινή διαταραχή που θα αποφέρει τεράστια οφέλη στη χώρα και την οικονομία μας μακροπρόθεσμα».

Νωρίτερα, ο Bessent δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αρχίσει να συνοδεύει τα πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ «όσο το δυνατόν συντομότερα αυτό είναι στρατιωτικά εφικτό».

Η πιθανή ανάγκη για στρατιωτική συνοδεία «ήταν πάντα στο σχέδιό μας», δήλωσε στο Sky News. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, ο Bessent απάντησε: «Μόλις είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση, θα το κάνουμε».

Η Ρωσία δηλώνει ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας χρειάζεται το πετρέλαιό της

Ο οικονομικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Kirill Dmitriev, δήλωσε ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της χώρας του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: χωρίς το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο Telegram.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την έγκριση των ΗΠΑ προς τις χώρες να αγοράσουν προσωρινά ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή που υπόκεινται σε κυρώσεις και τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος φορτωμένα σε πλοία στη θάλασσα, προκειμένου να «προωθηθεί η σταθερότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας» κατά τη διάρκεια του πολέμου.

