Πύργος: Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Άρπαξε τα παιδιά… και εξαφανίστηκε

Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε στις Αρχές περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή των Λαστέϊκων, όπου μία οικογενειακή διαμάχη πήρε επικίνδυνη τροπή και κατέληξε σε καταγγελία για την αρπαγή δύο παιδιών

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, το επεισόδιο αφορά ζευγάρι Ρομά με την ένταση να κλιμακώνεται σε τέτοιο βαθμό -όπου σύμφωνα με την καταγγελία- ο πατέρας πήρε τα δύο ανήλικα, 2 και 3 ετών και απομακρύβθηκε από το σημείο.

Η μητέρα των παιδιών, εμφανώς αναστατωμένη, μετέβη άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της άρπαξε τα παιδιά και εξαφανίστηκε. Η καταγγελία σήμανε άμεσα συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να κινητοποιούνται προκειμένου να εντοπίσουν τον πατέρα και τα δύο μικρά παιδιά.

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση εντοπισμού, με αστυνομικές δυνάμεις να συλλέγουν πληροφορίες και να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο άνδρας ενδέχεται να κινείται στην περιοχή του Παλαιοχωρίου, κοντά στη Γαστούνη.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και τις προθέσεις του πατέρα. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πολύ μικρή ηλικία των δύο παιδιών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την προσπάθεια εντοπισμού τους.

