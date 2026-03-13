Δούκας για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Με διαγραφές και απειλές δεν βελτιώνεται το ΠΑΣΟΚ

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζει με δήλωσή του ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε το πρωί της Παρασκευής, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε τη διαφωνία του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι τη διαγραφή ακολούθησε η παραίτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου από βουλευτής, γεγονός που σημαίνει ότι παρέδωσε την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι «ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες», γράφει ο Χάρης Δούκας και συνεχίζει: «Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές».

Όλη η δήλωση του Χάρη Δούκα για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.

